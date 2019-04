Presedintele american Donald Trump "nu incitase la violenta" impotriva unei membre musulmane a Congresului, careia acesta ii asociase numele de atentatele de la 11 septembrie 2001 intr-o postare video pe Twitter, a asigurat Casa Alba duminica, dupa ce mai multi alesi democrati s-au declarat scandalizati, informeaza AFP. Exprimandu-se in luna martie in Consiliul pentru relatii americano-islamice (CAIR), Ilhan Omar, reprezentanta statului Minnesota in Camera Reprezentantilor, estimase ca organizatia a fost fondata dupa atentatele din 11 septembrie "pentru ca s-a recunoscut ca unele persoane facusera…