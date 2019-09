Administrația Trump ia in considerare masura extrema a delistarii companiilor chineze de la bursele americane, potrivit unor surse citate de Reuters . Decizia ar duce escaladarea radicala tensiunilor dintre primele economii ale lumii, dar face parte din planul administratiei Trump de a limita investitiile americane in China, sustin sursele Reuters. Știrea survine inainte de inceperea unei saptamani de sarbatoare a aniversarii a 70 de ani de la inființarea Republicii Populare Chineze, rastimp in care activitatea economica va fi intrerupta. De asemeni știrea apare inaintea celei de-a 13-a runde…