Stiri pe aceeasi tema

- Patronii constructorilor auto germani Volkswagen, BMW si Daimler au fost invitati la Casa Alba pentru o discutie despre politica comerciala a administratiei Trump, relateaza cotidianul economic Handelsblatt in editia sa de joi.

- "Migrantii care cer azil vor trebui sa se prezinte legal la un port de intrare", a declarat Trump presei, la Casa Alba. "Cei care aleg sa ne incalce legile si intra ilegal nu vor mai putea folosi pretentii lipsite de valoare pentru a primi automat acces in tara noastra", a adaugat el. Familiile de…

- Potrivit unor fosti si actuali oficiali de la Casa Alba citati de cotidianul american, spionii chinezi asculta convorbirile lui Trump de pe iPhone, iar consilierii presedintelui i-au spus ca si spionii rusi il intercepteaza in mod regulat. Cu toate acestea, liderul de la Casa Alba refuza sa…

- Amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite a avut un efect neglijabil, a declarat luni consilierul pentru securitatea nationala al Casei Albe, John Bolton, care a insistat ca un astfel de comportament nu trebuie tolerat, informeaza Reuters. O comisie speciala federala conduce o ancheta penala in…

- Una dintre cele mai mari companii poloneze de stat, PGNiG a incheiat un acord pe 20 de ani prin care va cumpara gaze naturale lichefiate din SUA. Oficialii polonezi spun ca vor plati pentru aceasta energie cu un sfert mai putin decat pentru gazele importate din Rusia si vorbesc despre un impuls dat…

- Presedintele american Donald Trump a reiterat luni faptul ca nu a ajuns la nicio intelegere cu Ankara pentru ridicarea sanctiunilor americane in schimbul eliberarii pastorului Andrew Brunson, care s-a aflat in detentie timp de doi ani in Turcia si s-a intors la sfarsitul saptamanii trecute in Statele…

- Casa Alba a avertizat joi hackerii straini ca va actiona ofensiv impotriva lor, in cadrul unei noi strategii de securitate informatica, transmite Reuters. Oficialitatile americane din domeniul informatiilor se asteapta la o escaladare a atacurilor informatice inaintea alegerilor legislative…

- Oficialii de la Casa Alba au transmis marti ca vor „raspunde prompt si decisiv” in cazul in care autoritatile de la Teheran decid sa conduca atacuri in Irak in urma carora sa fie raniti americani, relateaza Reuters.