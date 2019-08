Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a tinut sa faca luni clarificari in legatura cu o declaratie a presedintelui Donald Trump, care a spus anterior ca sotia sa, Melania Trump, s-ar fi intalnit in secret cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, potrivit dpa. In cursul unei conferinte de presa, Trump a spus ca Prima Doamna…

- Audierea procurorului special Robert Mueller in Camera Reprezentantilor ii plaseaza intr-o "situatie penibila" pe liderii opozitiei democrate, considera Casa Alba, conform MEDIAFAX."Ultimele trei ore au fost o uriasa situatie penibila pentru democrati. Ne asteptam sa fie la fel in a doua jumatate…

- Noua purtatoare de cuvant a Casei Albe, Stephanie Grisham, a fost bruscata in timpul intalnirii intre Donald Trump si Kim Jong Un in Zona Demilitarizata (DMZ) care desparte cele doua Corei.Stephanie Grisham s-a interpus duminica intre agenti de securitate nord-coreeni si un grup de jurnalisti…

- Presedintele american Donald Trump a numit-o pe Stephanie Grisham, care reprezinta Prima Doamna, in functia de purtatoare de cuvant a Casei Albe, a anuntat Melania Trump, relateaza AFP, conform news.ro.Stephanie Grisham ”este cu noi din 2015 - presedintele si cu mine nu ne putem gandi la altcineva…

- Eliberarea a milioane de oameni aflați sub jugul tiraniei în cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial a "pecetluit pentru eternitate" legatura între Statele Unite și Marea Britanie, a declarat președintele SUA, Donald Trump, la un dineu privat organizat la Palatul Buckingham, potrivit…