Casa Alba examineaza planuri militare potrivit carora in Orientul Mijlociu ar putea fi desfasurati 120.000 de militari in cazul in care Iranul ar ataca forte americane sau ar intensifica activitatea in domeniul armelor nucleare, potrivit editiei de luni a cotidianului The York Times, relateaza marti dpa.



Potrivit ziarului, care citeaza oficiali ai administratiei sub rezerva anonimatului, ministrul american al Apararii Patrick Shanahan a prezentat planurile revizuite la o reuniune, joi, la care au participat consilierul pentru securitatea nationala John Bolton si alti responsabili…