Casa Albă: Două dintre bombardierele ruseşti vor părăsi vineri Venezuela "Am vorbit cu reprezentantii Rusiei si am fost informati ca avioanele lor militare, care au aterizat in Venezuela, vor pleca vineri si se vor intoarce in Rusia", a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un e-mail transmis agentiei Reuters. Avioane militare din Venezuela si Rusia vor efectua manevre comune pentru apararea natiunii sud-americane, in contextul in care Administratia de la Caracas denunta frecvent planuri de atacuri ale Statelor Unite. Aproximativ 100 de piloti militari rusi au sosit luni in Venezuela pentru participarea la manevrele aeriene comune.… Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

