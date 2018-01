Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata,…

- Presedintele american, Donald Trump, dispune de o sanatate "excelenta" si nu are nicio problema cognitiva, a precizat marti medicul Casei Albe, Ronny Jackson, citat de EFE. "Este în forma pentru a-si exercita datoria (de presedinte) pe timpul ramas din mandatul sau si inclusiv în…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata si…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico. "In cadrul Forumului Economic Mondial…

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, a fost lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze...

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters. Donald Trump a fost invitat in Marea Britanie de premierul britanic Theresa May,…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele american, Donald Trump, au subliniat, marti, in cursul unei discutii telefonice, importanta de a elabora un acord comercial bilateral "rapid" dupa retragerea Regatului Unit din UE, transmite AFP. "Theresa May l-a informat pe presedintele…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC. Ambasadorul SUA la Londra:…

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi în curând Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvânt al Casei Albe, relateaza…

- Cererea a fost formulata in urma cu cateva zile si priveste legaturile bancii germane cu Trump, a precizat o sursa sub conditia anonimatului. Casa Alba a adat asigurari ca Muller nu ar fi cerut niciodata informatii de la Deutsche Bank privind finantele presedintelui american. "Informatiile…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Președintele american Donald Trump a organizat vineri tradiționala recepție de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai puține companii media fața de anul trecut, pe fondul boicotului unor ziariști și sub incidența unei vești deloc placute pentru fostul magnat american,…

- Redifuzarea de catre presedintele american Donald Trump pe Twitter a unor clipuri antimusulmane a provocat o infruntare diplomatica, foarte rara, intre Statele Unite si cel mai apropiat aliat al lor, Regatul Unit, relateaza AFP, conform news.ro.Donald Trump a raspuns sec, miercuri seara, criticilor…

- Primarul Londrei spune ca Trump nu mai este binevenit in Marea Britanie dupa ce a distribuit pe contul sau de Twitter trei clipuri anti-islamice, scrie CNBC. Potrivit primarului Londrei, nu ar trebui sa existe o vizita oficiala in Regatul Unit a lui Donald Trump deoarece președintele american a tradat…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- Jayda Fransen, liderul partidului anti-imigratie Britain First, a postat pe Twitter videoclipuri care infatiseaza un grup de musulmani care bat pana la moarte un adolescent, lovesc persoane aflate in carje si distrug o statuie crestina. Fransen a fost sanctionata cu amenda, la inceputul lunii noiembrie,…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Marea Britanie nu mai face parte din top-5 cele mai mari puteri economice mondiale, a anuntat ministrul Finantelor, Philip Hammond. Marea Britanie a fost devansata de Franta în topul celor mai mari economii, iar guvernul de la Londra a admis pentru prima data oficial acest lucru.…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP. Decizia ar fi…

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…

- Președintele american Donald Trump a discutat "pe scurt" luni, la Manila, cu omologul sau filipinez Rodrigo Duterte despre situația drepturilor omului in Filipine, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza dpa. Oficialul american a afirmat…

- Fostul comandant american, care a participat la dezvoltarea unor planuri pentru a combate potențiale atacuri ale Coreei de Nord asupra Coreei de Sud, avertizeaza ca in ciuda avantajului tehnologic al Americii, numarul mare de trupe nord coreene, alaturi de artileria de rachete și lansatoare, ar duce…

- Statele Unite si aliatii sai sunt pregatiti sa apere libertatea, iar ”niciun dictator” nu ar trebui sa subestimeze deciziile Washingtonului, a afirmat la sosirea in Japonia, presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters. Presedintele american Donald Trump a inceput sambata seria…

- "Incapacitatea de a face compromisuri a condus la Razboiul Civil", a adaugat acest general in retragere care a devenit in iulie secretarul general al Casei Albe ("Chief of staff"). John Kelly este considerat colaboratorul cel mai apropiat al presedintelui Donald Trump la Casa Alba. El era intrebat despre…

- Presedintele american Donald Trump nu are de gand sa-l repuna in discutie pe procurorul special Robert Mueller, care a efectuat primele inculpari in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia, a anuntat luni Casa Alba, informeaza AFP. "Presedintele a spus-o…

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic in Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un inalt oficial nord-coreean intr-un interviu difuzat de CNN miercuri, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . “Ministrul de externe este pe…

- Cinci foști președinți ai SUA au oferit o rara demonstrație de unitate și au aparut pe aceeași scena, in timpul unui concert organizat in Texas pentru a strange fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul țarii și mai multe insule din Caraibe. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton,…