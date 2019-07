Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a declarat ca l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un sa viziteze Statele Unite, la scurt timp dupa ce a mers alaturi de acesta pe teritoriul Coreii de Nord, o premiera pentru un presedinte american, relateaza duminica AFP si Reuters, scrie Agerpres."Se va…

- Rusia a denuntat marti ca 'imprudente' si 'destabilizatoare' noile sanctiuni americane impotriva Iranului, acuzand Washingtonul ca incearca sa 'taie' caile de negociere asupra programului nuclear iranian, potrivit agerpres.ro.'Autoritatile americane ar trebui sa se intrebe unde duce politica…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze in weekend o vizita in Coreea de Sud, dupa summitul G20, si sa discute cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in despre negocieri in dosarul nuclear cu Phenianul, aflate in prezent in impas, a anuntat Casa Albastra, relateaza news.ro.Trump…

- Compania TAROM informeaza ca zborul de joi, 13 iunie, ROT 392 Londra - Bucuresti, nu prezinta nicio modificare in program, cursa nefiind anulata, a anuntat operatorul aerian, potrivit agerpres.ro." In vederea evitarii oricaror…

- Donald Trump a anuntat marti ca a primit in ajun o scrisoare foarte calduroasa din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un si si-a exprimat satisfactia pentru "magnifica" lor corespondenta, potrivit Reuters, AFP si dpa. "Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un", a declarat presedintele,…

- Iranul va accepta curand negocierile pe tema programului nuclear, a afirmat joi presedintele SUA, Donald Trump, respingand speculatiile presei "de tip stiri false" privind contestarea politicilor sale de catre principalii consilieri potrivit mediafax. "Sunt exprimate diverse opinii, iar eu…

- Președintele american Donald Trump se va întâlni cu președintele sud-coreean Moon Jae-in în Coreea de Sud, în contextul summitului G20, care va avea loc la sfârșitul lunii iunie în Japonia, a informat miercuri Casa Alba, relateaza Mediafax citand site-ul agenției…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat joi nemultumit de recentele teste militare nord-coreene, relateaza The Associated Press, potrivit mediafax."Analizam" situatia "foarte serios chiar acum", a declarat pentru presa la Casa Alba.