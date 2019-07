Casa Albă desființează articolul din New York Times: SUA nu…

Casa Alba a dezmintit luni ideea ca Guvernul american se gandeste la o ”inghetare” a programului nord-coreean in perspectiva unei reluari a negocierilor cu Phenianul, asa cum scrie cotidianul american The New York Times (NYT), relateaza news.ro.

Intr-o intalnire istorica, duminica, in Zona Demilitarizata (DMZ) care desparte cele doua Corei, presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong Un au convenit o reluare a discutiilor.

O asemenea ”inghetare” ar lasa aceasta…