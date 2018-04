Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul neaga pregatirile unui summit Trump-Putin dupa ce președintele american a declarat ca i-a lansat omologului sau rus, in timpul unei convorbiri telefonice, propunerea unei astfel de intalniri, citeaza Agerpres agențiile de presa internaționale. Un consilier al lui Putin a confirmat faptul ca…

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE, preluata de Agerpres. Un număr de 120 de produse, între care…

- China a impus tarife vamale de pana la 25% la 128 de produse importate din SUA, printre care se numara carnea de porc sau vinul, informeaza BBC . Aceasta decizie vine ca raspuns la decizia președintelui Donald Trump de a mari taxele importurilor de oțel și aluminiu din China.

- China a anuntat duminica noi tarife la produsele provenite din Statele Unite, precum fructe sau produse din carne de porc, ca reactie la decizia presedintelui Trump de a impune taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Actrita Caroline Sunshine, o fosta vedeta Disney, se va alatura biroului de presa al presedintelui american Donald Trump, scrie bbc.com, preluat de News.ro. Caroline Sunshine, in varsta de 22 de ani, a aparut in „Shake It Up” – un serial despre dansatori adolescenti, in perioada 2010 – 2013.…

- Presedintele american Donald Trump va anunta joi masurile pe care intentioneaza sa le ia impotriva Chinei, acuzata de furt de proprietate intelectuala, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza AFP. "Maine (joi), presedintele Trump va anunta masurile pe care a decis sa le ia in urma anchetei in baza articolului…

- Presedintele american Donald Trump va anunta joi masurile pe care intentioneaza sa le ia impotriva Chinei, acuzata de furt de proprietate intelectuala, a anuntat Casa Alba. "Presedintele Trump...

- Compania aeriana a statului a inceput anul trecut un proces de reducere drastica a costurilor. Tarom spune, in exclusivitate pentru Capital, ca intenționeaza sa renegocieze peste 2.000 de contracte pe care le are cu diverși parteneri. In acest context, compania va marca și o premiera prin introducerea…

- Presedintii din Franta si SUA, Emmanuel Macron si Donald Trump, au discutat miercuri despre modalitatile de solutionare a disputelor comerciale si despre reactia fata de Rusia dupa atacul neurotoxic din Marea Britanie, anunta Casa Alba.

- Primele economii mondiale, SUA si China, ale caror dispute comerciale provoaca ingrijorari cu privire la un posibil razboi comercial, au profitat luni de reuniunea ministrilor de Finante si a presedintilor bancilor centrale din G20 pentru a-si impune propria pozitie in comunicatul final al reuniunii.…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit la funcția de ministru de Externe al SUA de catre actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Casa Alba a declarat sâmbata ca președintele american Donald Trump va calatori în Peru și Columbia luna viitoare. Este vorba de prima sa vizita în America Latina. În aceeași declarație, Casa Alba afirma ca domnul Trump va participa la Summit of the Americas,…

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- Premierul australian Malcom Turnbull a confirmat sambata ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Dpa. "Si-a luat angajamentul de a avea…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- Când se vad Presedintele american Donald Trump accepta o întâlnire cu Kim Jong Un, sustine Seulul si confirma Casa Alba. Întâlnirea secolului va avea loc pâna la 1 iunie.

- Presedintele american Donald Trump asigura: Casa Alba functioneaza ca o masinarie bine unsa, relateaza France Presse. Potrivit celui de-al 45-lea presedinte al SUA, cascada de plecari din cadrul echipei sale apropiate nu reprezinta decat un semn de functionare normala in West Wing, (Aripa de Vest),…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- Incepand de saptamana viitoare, Statele Unite ale Americii vor impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi seara presedintele Donald Trump, citat de postul CNBC. Liderul de la Casa Alba a anuntat tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu.…

- Ambasadoarea Statelor Unite in Mexic, Roberta Jacobson, a anuntat joi ca paraseste administratia americana, prelungind lista demisiilor care afecteaza Departamentul de Stat de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza AFP.

- Liderul de la Casa Alba a anuntat tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu. Deocamdata, nu este clar daca aceste taxe vor fi valabile la toate importurile de otel si aluminiu ori doar la cele din anumite tari."Oamenii nu au idee cum a fost tratata tara…

- Directorul principalei agentii de informatii militare americane, NSA, a anuntat ca nu a primit niciodata unda verde de la Casa Alba sa le raspunda serviciilor ruse acuzate de amestec in campania prezidentiala americana, scrie AFP.”Este adevarat ca nu am adoptat acelasi comportament” ca Rusia,…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, in schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de realitatea.net.

- Casa Alba a apreciat luni ca mentinerea la putere a presedintelui chinez Xi Jinping mai mult de doua mandate tine de politica interna a Beijingului, relateaza AFP. "Consider ca este o decizie care apartine Chinei", a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders. "Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata,…

- Patru tari, SUA, Japonia, India si Australia, si-ar putea uni fortele pentru a crea o alternativa la initiativa noului Drum al Matasii a Chinei in incercarea de a contracara influenta in crestere a Beijingului, scrie CNBC. Planul s-ar afla pe agenda discutiilor care vor avea loc intre premierul…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. ''In timp ce…

- Presedintele american Donald Trump a pus joi atacul armat din ajun de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, pe seama unui "dezechilibrat" si a lipsei de vigilenta a autoritatilor, fara a evoca problema pe care o reprezinta armele de foc in SUA, transmite AFP. "Atatea semne ca tragatorul din Florida…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Presedintele american Donald Trump nu este ingrijorat in legatura cu posibilitatea unor proteste impotriva sa in cursul vizitei pe care liderul de la Casa Alba ar urma sa o intreprinda anul acesta in Marea Britanie, a declarat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit postului France 24. …

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Actuala prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ajuns in Palm Beach, Florida, joi, in aceeasi saptamana in care si-a anulat in ultimul moment vizita programata alaturi de sotul ei, Donald Trump, la Davos, in Elvetia, informeaza CNN. O sursa din politia americana a confirmat pentru…

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a afirmat miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale, scrie AFP."Sunt dispus sa o fac (...)…

- Camera Reprezentantilor si Senatul din Statele Unite au votat, luni, in favoarea reluarii activitatii guvernamentale, prin aprobarea unui proiect de lege privind finantarea Guvernului pana la 8 februarie. Camera Reprezentantilor a aprobat proiectul de lege cu 266 de voturi pentru si 150 impotriva.…

- Vicepresedintele american Mike Pence incepe sambata cu o vizita in Egipt un turneu in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite DPA. In cadrul acestui turneu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci când liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un,

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca o apreciaza pe Oprah Winfrey, dar convingerea sa este ca ea nu va candida la Casa Alba, relateaza AFP. "O cunosc foarte bine (...) O apreciez", a afirmat Donald Trump, intrebat in legatura cu eventualele ambitii politice ale actritei, producatoarei…

- Vizita medicala a lui Donald Trump, prevazuta la sfarsitul saptamanii, nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui se intreaba in mod deschis cu privire la sanatatea mentala a acestuia, relateaza AFP. ”Nu”, a raspuns pur…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, are de acum un birou la Casa Alba, chiar daca ea nu este angajata de catre guvern, relateaza AFP si Reuters. De la depunerea juramintului de catre Donald Trump la 20 ianuarie, Ivanka Trump (35 de ani) a fost vazuta de numeroase ori in celebra…