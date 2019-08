Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-un a respins, vineri, noi discuții cu Coreea de Sud privind demilitarizarea și a emis un comunicat in care arata ca Phenianul este vinovat pentru acțiunile sale. Mesajul liderului nord coreean vine ca raspuns la un discurs susținut de președintelui Coreei de Sud, Moon Jae-in, joi. In mesajul…

- Coreea de Nord a lansat astazi doua rachete balistice, la mai putin de o saptamana dupa testarea altor doua rachete balistice cu raza scurta de actiune, potrivit informatiilor furnizate de Statul Major General al Coreei de Sud. Lansarile de miercuri au fost facute din peninsula Hodo, aflata pe coasta…

- Casa Alba a dezmintit luni ideea ca Guvernul american se gandeste la o ”inghetare” a programului nord-coreean in perspectiva unei reluari a negocierilor cu Phenianul, asa cum scrie cotidianul american The New York Times (NYT), relateaza news.ro.Intr-o intalnire istorica, duminica, in Zona…

- Noua purtatoare de cuvant a Casei Albe, Stephanie Grisham, a fost bruscata in timpul intalnirii intre Donald Trump si Kim Jong Un in Zona Demilitarizata (DMZ) care desparte cele doua Corei.Stephanie Grisham s-a interpus duminica intre agenti de securitate nord-coreeni si un grup de jurnalisti…

- Seful de la Casa Alba a trecut limita care marcheaza separarea intre cele doua Corei, in orasul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul in 1953. Niciodata vreun presedinte american nu a mai pus piciorul pe pamantul Coreei de Nord. "Este o zi mare pentru intreaga lume", a declarat Trump.…

- Presedintele american Donald Trump a numit-o pe Stephanie Grisham, care reprezinta Prima Doamna, in functia de purtatoare de cuvant a Casei Albe, a anuntat Melania Trump, relateaza AFP, conform news.ro.Stephanie Grisham ”este cu noi din 2015 - presedintele si cu mine nu ne putem gandi la altcineva…

