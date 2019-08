Potrivit cotidianului "Washington Post", responsabilii de la Casa Alba studiaza mai multe masuri pentru a stimula economia americana, printre care si o scadere temporara a impozitelor pe salarii, in ideea de a imbunatati puterea de cumparare a lucratorilor.



La randul sau, cotidianul "New York Times" sustine ca SUA ar putea de asemenea sa renunte la noile tarife vamale impuse de administratia Trump pentru importurile de produse chineze, in contextul razboiului comercial cu Beijingului.



Aceste masuri sunt deocamdata in stadiul de analiza, iar responsabilii care au avut aceasta…