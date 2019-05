Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a salutat marti, in ultima zi a vizitei sale in Japonia, pe cei peste 800 de soldati americani de la baza navala Yokosuka, de langa Tokyo, relateaza dpa. El a folosit acest prilej pentru a evoca puterea ''redutabila'' a SUA in fata ascensiunii Chinei,…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri trimiterea a 1.500 de soldați americani în Orientul Mijlociu, ca o masura protectiva, în principal, pe fondul tensiunilor cu Iranul, scrie AFP."Vrem sa avem protecție în Orientul Mijlociu. Vom trimite un numar relativ…

- Actualul sef de cabinet al presedintelui american Donald Trump incearca sa relaxeze atmosfera de lucru de la Casa Alba, angajand deja o firma de coaching si instalandu-si chiar si o masina de popcorn in propriul birou, spre deliciul subalternilor sai.

- Finantele lui Donald Trump au fost pe rosu intre 1985 si 1994, omul de afaceri new-yorkez pierzand in cea perioada aproximativ 1.2 miliarde de dolari, potrivit informatiilor aparute marti in ziarul New York Times (NYT), fundamentate pe documente fiscale, transmite AFP. Aceste dezvaluiri sunt facute…

- Cota de popularitate a presedintelui Donald Trump a depasit 45%, potrivit unui sondaj realizat de institutul Gallup, o premiera de la sosirea politicianului republican la Casa Alba pe 20 ianuarie 2017, transmite marti AFP. Conform celor mai recente cifre publicate de Gallup, 46% din americani sustin…

- Atacurile cu vitriol ale lui Trump vizand presa nu au nimic nou. Insa s-au inmultit si au devenit tot mai feroce in ultimele saptamani. Mitingul sau de campanie de sambata seara, la Green Bay, in Wisconsin, ar urma, din cate se pare, sa fie ocazia unor atacuri vizand jurnalisti, avand in vedere ca,…

- Fiica cea mai mare a președintelui Donald Trump, Ivanka Trump, se afla în Etiopia unde dorește sa promoveze o inițiativa a Guvernului SUA care vizeaza avansarea femeilor la locul de munca, informeaza CNN.Ivanka Trump a vizitat un centru textil unde lucreaza mai multe femei din capitala…

- Presa americana scrie ca Doanld Trump l-a concediat pe directorul Secret Service, serviciul care se ocupa cu paza presedintelui Statelor Unite. Informatia nu a fost pentru moment confirmata oficial, dar potrivit jurnalistilor, Donald Trump i-ar fi cerut sefului de personal de la Casa Alba…