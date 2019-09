Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a confirmat sâmbata lichidarea lui Hamza bin Laden, fiul preferat al lui Osama bin Laden, prezentat drept succesorul acestuia la conducerea Al-Qaida si al carui deces a fost raportat prima data de mass-media americane la sfârsitul lui iulie.

- O masura fara precedent fața de un aliat strategic al Statelor Unite Inițierea unei „liste negre” a persoanelor suspectate de corupție carora li se interzice accesul pe teritoriul Statelor Unite este fara precedent fața de un aliat strategic al Americii. Nici macar familia lui Osama bin Laden nu a „beneficiat”…

- Schimbare de abordare la Casa Alba: presedintele Donald Trump a laudat luni eforturile recente ale Pakistanul in privinta situatiei din Afganistan, de unde SUA intentioneaza sa se retraga dupa 18 ani de interventie militara, transmite AFP. "Am facut multe progrese in ultimele saptamani si Pakistanul…