- Când cineva ajunge la capatul vieții, adesea se întâmpla sa sufere de multe afecțiuni aparent fara legatura între ele - febre, dureri, cazaturi datorate ghinionului. Ceva similar se poate întâmpla și atunci când moare o ordine strategica. Luna trecuta a avut…

- Stephanie Grisham, care ocupa postul de director de comunicare in cabinetul Melaniei Trump, a fost numita purtator de cuvant al Casei Albe, posta ramas vacant dupa plecarea Sarahei Sanders. "Nu ma pot gandi la nici o persoana mai buna pentru a servi Administrația și țara noastra", a scris Melania Trump…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders, va parasi Casa Alba la sfarsitul lunii, relateaza Reuters si AFP. "Minunata noastra Sarah Sanders...

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost…

- Stejarul pe care i l-a oferit președintele francez Emmanuel Macron omologului sau american Donald Trump in timpul unei vizite la Casa Alba din 2018, simbol al prieteniei dintre cei doi, s-a uscat in timp ce era pastrat in carantina, relateaza publicația Le Figaro, informeaza Mediafax.Citește…

- Barbatul de 33 de ani care si-a dat foc miercuri in apropierea Casei Albe a murit in urma ranilor suferite, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Barbatul, identificat ca fiind Arnav Gupta, a murit la cateva ore dupa ce s-a autoincendiat, a precizat joi politia parcurilor din SUA. Citește…

- 'In jurul orei 12.20, un barbat si-a dat foc pe (esplanada) The Ellipse in apropiere de 15th Street si Constitution Avenue', a scris Secret Service pe Twitter, precizand ca victima a primit ingrijiri medicale. Zonele din apropierea Casei Albe sunt deseori luate ca tinta de diversi militanti pentru…