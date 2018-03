Stiri pe aceeasi tema

- Steve Goldstein, unul dintre cei mai inalti responsabili ai diplomatiei americane, a fost la randul sau demis de Casa Alba marti, dupa ce comentase public demiterea sefului sau, secretarul de Stat Rex Tillerson, scrie AFP.

- Administratia Trump va folosi fondurile existente de la Departamentul pentru Justitie pentru a antrena profesorii si personalul din scoli in vederea folosirii armelor, a anuntat Casa Alba duminica, conform The Guardian, scrie news.ro.Oficiali ai Departamentului pentru Securitate Nationala…

- 'Nu vom sta fara sa facem nimic in timp ce industria noastra este lovita cu masuri injuste care pun in pericol mii de locuri de munca europene', a declarat Junker intr-un comunicat, adaugand ca el considera decizia o masura nejustificata de protectionism. Presedintele CE a spus ca regreta…

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump a promis sa reconstruiasca industriile americane ale oteluilui si aluminiului, scrie Reuters. El a subliniat ca aceste doua sectoare au fost tratate incorect de alte tari tomp de decenii. Trump a scris pe Twitter ca Statele…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american, scrie The Guardian. Kushner a fost anuntat de modificare, alaturi…

- Donald Trump va candida din nou pentru președinția SUA in 2020. Președintele Statelor Unite Donald Trump va candinda din nou pentru a ocupa postul de președinte al SUA și l-a numit pe fostul consilier digital Brad Parscale drept managerul sau de campanie pentru viitoarea sa candidatura. Potrivit Washgington…

- "Cred cu adevarat ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca cei mai multi dintre oamenii de aici ar fi facut la fel", a declarat presedintele la o reuniune cu guvernatorii statelor federale. Trump a indemnat autoritatile sa faca mai mult in gestionarea avertismentelor cu privire la persoane…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni în urmatoarele saptamâni, relateaza AFP. „Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile împotriva…

- Noile masuri vor avea ca tinta 56 de nave si companii de transport maritim. "Astazi anunt ca lansam cel mai mare set de sanctiuni din istorie pentru regimul nord-coreean", se arata intr-un discurs pe care Trump il va sustine in curand. Comunitatea internationala deja a impus numeroase sanctiuni Coreei…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- Departe de a fi un joc, militarii lui Trump, alaturi de cei thailandezi, au participat la acest ritual ieri, pentru a cimenta reusita operatiunii Cobra Gold, unul din cele mai importante exercitii militare din Asia, la care au participat 7000 de soldati americani. Ieri, puscasii marini americani au…

- Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump, dar si-a dat demisia in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri. Robert Mueller conduce…

- Fostul strateg-sef al administratiei Trump, Steve Bannon, a fost chestionat in cadrul investigatiei privind amestecul Rusiei in alegerile americane, scrie BBC. Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina…

- Ar putea deveni Statia Spatiala Internationala o intreprindere comerciala condusa de industria privata? Aceasta este dorinta Casei Albe, care spera sa puna capat finantarii pentru programul foarte costisitor in cativa ani, relateaza Washington Post in editia sa online. Planul american, scrie ziarul,…

- Planul american implica privatizarea ISS, statia spatiala condusa de NASA si dezvoltata in comun cu agentia spatiala rusa. ISS le-a permis unor echipe internationale - in special in colaborare cu agentiile spatiale canadiana, europeana si japoneza - sa faca cercetare stiintifica intr-un…

- Dupa ce bursa din New York a inchis din nou in scadere joi, cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut, in total, 93 de miliarde de dolari. 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard fiecare, scrie Bloomberg. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,3 miliarde de…

- Secretarul personalului de la Casa Alba, Rob Porter, a demisionat dupa ce a fost acuzat public de doua foste sotii de violenta conjugala, informeaza joi AFP. 'Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si in performantele sale', a declarat miercuri…

- Anul trecut, au murit 412 persoane pe ambele parti ale granitei, fata de 398 in 2016. In plus, in 2018 deja au decedat 16 persoane in zona respectiva. „Cresterea ratei mortalitatii este ingrijoratoare avand in vedere ca mult mai putini migranti au intrat in SUA prin granita cu Mexicul fata de anul trecut",…

- "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul sacrosanct de ancheta in favoarea democratilor si impotriva republicanilor", a transmis Trump pe Twitter, fara a da nume. "Asa ceva ar fi fost de neconceput pana foarte de curand", a adaugat…

- Rata de popularitate a presedintelui SUA, Donald Trump, este in crestere, 42% dintre cetatenii americani fiind de acord cu politicile liderului de la Casa Alba, releva datele unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Monmouth, relateaza Politico.com, citeaza Mediafax.Potrivit sondajului…

- FBI a contestat intentia republicanilor de a face public un memoriu care ar releva o atitudine anti-Trump a agentiei, scrie BBC. „Suntem foarte ingrijorati de faptul ca acest material omite anumite aspecte iar acest lucru are un impact puternic asupra acuratetii documentului”, se arata intr-un comunicat…

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare in 2019, in crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters.

- Trezoreria americana a anuntat vineri noi sanctiuni in legatura cu razboiul din Ucraina si anexarea Crimeei de catre Moscova, vizand oficiali rusi si ”ministri” separatisti, relateaza AFP.

- Raspunsul curatorului sef al Muzeului Guggenheim catre Casa Alba a fost politicos dar ferm: muzeul nu poate onora cererea de a imprumuta un van Gogh pentru resedinta privata a presedintelui Trump.

- Guvernul SUA ”s-a inchis” pentru prima data in istorie cand un partid are majoritate in ambele camere și președinția. Inchiderea guvernului survine dupa ce Senatul nu a reușit sa ajunga la un consens privind noul buget, scrie BBC News. Proiectul de lege privind finanțarea guvernului federal al Statelor…

- Senatorul PNL Florin Cițu face o analiza economica la sange si ii acuza pe Liviu Dragnea si pe social-democrati, dar si pe unul dintre "parintii" programului de guvernare, Darius Valcov, ca au subminat economia nationala. "A combinat populismul caracteristic comunistilor cu metodele gainarilor",…

- Oficiali americani suspecteaza producatorul antivirusului Kaspersky ca software-ul este folosit în activitatile de spionaj rusesc si pentru a împiedica activitatile de spionaj americane, relateaza The Wall Street Journal. Estonia suferise un atac cibernetic puternic…

- Liderul de la Casa Alba a trecut in doar cateva zile de la „un geniu foarte stabil” la tinta unanima a intregii comunitati internationale dupa ce s-ar fi referit la Haiti si la statele africane drept „tari de rahat”. Este insa aceasta afirmatie cu adevarat una rasista?

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. Conform datelor…

- In ultima vreme, am aflat ca oamenii apropiati de presedintele Trump il flateaza in mod public, in timp ce se pare ca il vorbesc de rau pe la spate. Flatarile par sa fi atins apogeul. Duminica, secretarul de stat de la Casa Alba, Stephen Miller, l-a numit pe Trump un "geniu politic". Intr-o reuniune…

- Vizita medicala anuala a președintelui SUA nu include și un examen psihiatric, arata Casa Alba, luni, într-un moment în care unii critici ai președintelui american pun la îndoiala sanatatea sa mintala.

- Schimbare de ton la Casa Alba: daca pana acum il lua peste picior pe Kim Jong Un, pe care il facea gras sau omul-racheta, presedintele american spune acum ca e gata sa discute cu liderul nord-coreean. Evident, cu respectarea unor conditii.

- Presedintele Donald Trump nu isi dorea sa castige alegerile. Prima doamna, Melania Trump, a „plans cu durere” in noapte alegerilor. Fostul consilier de campanie al lui Trump, Sam Nunberg, a incercat sa ii explice Constitutia candidatului, dar a ajuns doar pana la Al Patrulea Amendament, inainte…

- Statele Unite au suspendat 125 de milioane de dolari destinati finantarii unei agentii ONU care ofera ajutor refugiatilor palestinieni, relatau jurnalistii americani vineri. Totusi, un oficial de la Departamentul de Stat a declarat ca nu s-a luat nicio decizie asupra platii.

- O carte despre administrația Trump provoaca un scandal uriaș: autorul afirma ca, practic, cei mai multi membrii marcanti ai administratiei sunt disperati de incompetenta presedintelui, ca la Casa Alba e haos si ca echipa e marcata de rivalitati.

- „Securitatea si integritatea sistemelor tehnologice de la Casa Alba reprezinta o prioritate maxima pentru administratia Trump si, prin urmare, incepand de saptamana viitoare, utilizarea tuturor dispozitivelor personale, atat de catre oaspeti cat si de personal, nu va mai fi permisa in Aripa de Vest'',…

- Vizitatorii si personalul de la Casa Alba vor avea interdictie la utilizarea dispozitivelor personale de comunicare in birourile prezidentiale din Aripa de Vest, a anuntat institutia, citata de DPA. ''Securitatea si integritatea sistemelor tehnologice de la Casa Alba reprezinta…

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Statele Unite au impus sanctiuni la adresa a doi oficiali nord-coreeni implicati in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Phenian, a anuntat Trezoreria americana, potrivit site-ului agentiei de stiri Dpa.

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…