Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Guggenheim din New York (ofensat) i-ar fi oferit lui Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut in imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh pentru a le decora apartamentul celor doi soti.

- Muzeul Guggenheim din New York i-ar fi oferit presedintelui Statelor Unite Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut cu titlu de imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh, a scris joi publicatia Washington Post, citata de Reuters. Curatorul sef al…

- Muzeul Guggenheim din New York a refuzat o cerere din partea Președintelui SUA Donald Trump sa împrumute o pictura de Van Gogh. Însa, în schimb, reprezentanții instituției de cultura i-au oferit lui Trump un vas de toaleta din aur.

- Raspunsul curatorului sef al Muzeului Guggenheim catre Casa Alba a fost politicos dar ferm: muzeul nu poate onora cererea de a imprumuta un van Gogh pentru resedinta privata a presedintelui Trump.

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. In cursul unei discutii…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a transmis in timp real Casei Albe, prin intermediul avocatului, intrebarile pe care le-a primit in cursul audierilor din Camera Reprezentantilor in ancheta contactelor cu Rusia, afirma surse citate de AP.

- Cotidianul american Washington Post a elaborat o baza de date unde sunt contabilizate minciunile, aproximarile si inexactitatile din declaratiile locatarului de la Casa Alba pe parcursul anului trecut. Un alt record negativ pentru fostul magnat ajuns presedinte. De la preluarea mandatului, Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci cand liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza AFP. …

- Casa Alba a cerut miercuri "eliberarea imediata" a manifestantilor iranieni intemnitati in cursul recentei miscari de protest si a tuturor "prizonierilor politici", transmite AFP. "Administratia Trump este profund ingrijorata" de informatiile potrivit carora regimul de la Teheran a inchis "mii de…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- 'Casa Alba nu face niciun comentariu cu privire la (eventuale) schimburi' cu echipa procurorului special "din respect" pentru acesta din urma, a declarat avocatul Casei Albe, Ty Cobb. Mueller, fostul sef al FBI din 2001 pana in 2013, a pus sub acuzare recent mai multi apropiati ai lui Donald…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, afirma ca actualul presedinte al Statelor Unite nu are credibilitate si ca subordonatii acestuia il considera "precum un copil". Donald Trump nu are credibilitate, toti subordonatii "spun ca se comporta precum un copil", a…

- Jurnalistul american Michael Wolff, autorul cartii ''Foc si Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump'', care a starnit incepand de miercuri o adevarata furtuna politica la Washington, nu se afla la prima controversa, relateaza AFP. Editorialistul freelance, care a semnat…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- Prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a cerut ca o magnolie de la 1800 din curtea Casei Albe sa fie taiata din cauza ca este prea deteriorata si reprezinta un pericol pentru vizitatori, scrie The Independent.Copacul Jackson Magnolia se afla in partea de vest a cladirii si risca sa…

- ''Arhitectura si structura per ansamblu ale acestui arbore sunt profund compromise, iar copacul este in totalitate dependent de sustinere artificiala'', au declarat pentru CNN specialistii din cadrul U.S. National Arboretum.''Fara sistemul vast de cabluri, arborele ar fi cazut in urma cu…

- Mesajul trimis de Departamentul de Stat al SUA prin care atentioneaza Parlamentul Romaniei cu privire la modificarea Legilor Justitiei reprezinta o schimbare de raportare a administratiei americane la problemele Europei de Est. De aceea, imediat dupa aceasta schimbare, Donald Trump a vorbit…

- Ministerul Securitatii Interne din SUA (DHS) "a examinat schimbari de procedura, de politica, de reglementare" pentru a combate imigratia ilegala si anumite masuri "au fost aprobate", a declarat fara alte detalii Tyler Houlton, purtatorul de cuvant al DHS, pentru Washington Post.Mai multi…

- Facebook și Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marți un oficial al Casei Albe, in condițiile in care Statele Unite acuza public ca autoritațile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea unor…

- Primul sau an la Casa Alba nu l-a schimbat pe Donald Trump, insa el a transformat reguli si comportamente asociate presedintiei cu fiecare postare pe Twitter si fidel filosofiei sale, "America pe primul loc", filosofie care nu a produs succese importante, dar a provocat in schimb numeroase polemici.…

- Publicatii prestigioase din Europa si din Statele Unite au scris despre protestele de luni ale magistratilor romani. Acestia iesisera in strada pentru a apara independenta justitiei, in contextul modificarilor pe care coalitia PSD-ALDE vrea sa le aduca in structura Codurilor Penale. "Sute…

- O fosta candidata la un reality show prezentat de Donald Trump devenita consiliera a presedintelui republican va parasi Casa Alba, potrivit AFP. Plecarea consilierei Omarosa Manigault Newman va avea loc la inceputul anului viitor, a precizat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders,…

- Gruparea terorista Al-Qaeda a indemnat la atacuri asupra Statelor Unite dupa ce Donald Trump a anunțat ca recunoaște Ierusaliumul drept capitala Israelului, scrie ABC News. Al-Qaeda ii indeamna pe adepții sai din intreaga lume sa vizeze interesele vitale ale Statelor Unite, ale aliaților sai și ale…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- Jayda Fransen, liderul partidului anti-imigratie Britain First, a postat pe Twitter videoclipuri care infatiseaza un grup de musulmani care bat pana la moarte un adolescent, lovesc persoane aflate in carje si distrug o statuie crestina. Fransen a fost sanctionata cu amenda, la inceputul lunii noiembrie,…

- Pamantul isi pierde intunericul, avertizeaza oamenii de stiinta. Un studiu recent, in cadrul caruia au fost folosite date obtinute din satelit, arata ca poluarea luminoasa incepe sa devina o problema, afectand toate formele de viata pe Terra. Sunt afectate de la bacterii pana la mamifere,…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Melania Trump si fiul ei, Barron, au intimpinat bradul de Craciun pentru Casa Alba. Practic, odata petrecut acest eveniment se lanseaza oficial sezonul sarbatorilor de iarna in America. Traditia bradului de Craciun la Casa Alba dateaza de peste un secol. Iar aceasta sarbatoare intra in atributiile…

- Bradul de Craciun inalt de aproximativ 6 metri va fi asezat in Camera Albastra (Blue Room). Bradul a fost oferit de catre Jim si Diane Chapman, proprietarii firmei "Silent Night Evergreens" din statul Wisconsin. Citeste si Targul de Craciun Bucuresti se deschide de 1 decembrie, in Piata Constitutiei:…

- Melania Trump si fiul ei, Barron, au intampinat bradul de Craciun pentru Casa Alba. Practic, odata petrecut acest eveniment se lanseaza oficial sezonul sarbatorilor de iarna in America. Traditia bradului de Craciun la Casa Alba dateaza de peste un secol. Iar aceasta sarbatoare intra in atributiile Primei…

- Așa cum cere tradiția tradiția, fiecare familie de americani va sacrifica un curcan. Iar la Casa Alba deja au inceput pregatirile pentru Ziua Recunoștinței, dar și pentru Craciun. Președintele Doanld Trump va ”grația” marți un curcan. Casa Alba organizeaza un demers inedit in ceea ce privește…

- Celebrele autobuze etajate din Londra, de culoare rosie, vor circula in curand pe baza unui biocarburant special, ce va fi obtinut partial prin reciclarea zatului de cafea, cu scopul de a reduce emisiile de gaze si poluarea atmosferica. Noul tip de carburant va fi furnizat prin intermediul…

- Inca din vara, odata cu declarațiile unui oficial guvernamental, in media a explodat un subiect care, credem noi, merita puțin analizat la „rece“. Este vorba de pensiile private, așa-numitele „Piloane de pensii“. Am mai scris despre acest subiect și dintr-un calcul simplu reieșea ca, teoretic, dupa…

- Un barbat a fost plasat în arest dupa ce a încercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anuntat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Presedintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii…

- Washington Post a aflat ca in cateva zile acestia vor semna o petitie in acest sens, o petitie prin care le vor cere congresmenilor sa respinga la vot orice proiect de lege care umfla datoria publica si creste si mai tare inegalitatea. Milionarii aflati pe lista vin de cele mai multe ori din fiefurile…

- Președintele american Donald Trump a discutat "pe scurt" luni, la Manila, cu omologul sau filipinez Rodrigo Duterte despre situația drepturilor omului in Filipine, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza dpa. Oficialul american a afirmat…

- Doi fosti sefi ai serviciilor de informatii din SUA spun ca presedintele Donald Trump supune America unui risc de securitate, prin refuzul sau de a admite implicarea Rusiei in alegerile de anul trecut. Liderul de la Casa Alba a provocat un val de critici dupa ce a spus ca il crede pe Vladimir Putin…

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Coperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters.

- Casa Alba a acuzat Rusia ca apara regimul președintelui sirian Bashar al Assad și pe teroriștii care folosesc arme chimice, potrivit comentariilor oficiale ale secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. Anterior, Statele Unite și Rusia au prezentat Consiliului de Securitate al ONU doua proiecte…

- La un an de la accederea sa la Casa Alba, doua treimi dintre americani considera ca Donald Trum a facut "putin sau nimic", potrivit unui sondaj publicat duminica, in conditiile in care ancheta cu privire la posibila ingerinta rusa in alegerile americane de anul trecut se accelereaza la Washington…

- La un an de la accederea sa la Casa Alba, doua treimi dintre americani considera ca Donald Trump a facut "puțin sau nimic", potrivit unui sondaj publicat duminica, in condițiile in care ancheta cu privire la posibila ingerința rusa in alegerile americane de anul trecut se accelereaza la…

- "Incapacitatea de a face compromisuri a condus la Razboiul Civil", a adaugat acest general in retragere care a devenit in iulie secretarul general al Casei Albe ("Chief of staff"). John Kelly este considerat colaboratorul cel mai apropiat al presedintelui Donald Trump la Casa Alba. El era intrebat despre…