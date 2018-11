Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Timothy Kelly, care a fost numit de presedintele Donald Trump, si-a anuntat decizia in Washington.CNN a dat in judecata administratia Trump pentru ca a revocat acreditarea jurnalistului Jim Acosta in urma unui schimb de replici dintre reporter si presedintele american din timpul…

- Un judecator federal a decis vineri ca jurnalistul CNN Jim Acosta trebuie sa isi primeasca inapoi acreditarea la Casa Alba, scrie globalnews.ca, conform news.roJudecatorul Timothy Kelly, care a fost numit de presedintele Donald Trump, si-a anuntat decizia in Washington. CNN a dat in…

- Un judecator federal a decis, vineri, ca jurnalistul CNN Jim Acosta trebuie sa isi primeasca inapoi acreditarea la Casa Alba. Judecatorul Timothy Kelly, care a fost numit de presedintele Donald Trump, si-a anuntat decizia in Washington, scrie Global News. CNN a dat in judecata Administratia…

- O instanta federala din SUA a acceptat vineri solicitarea postului de televiziune CNN de a-i reda temporar acreditarea la Casa Alba jurnalistului Jim Acosta, care a avut o disputa cu presedintele Donald Trump.

- CNN da in judecata administratia Trump pe fondul revocarii acreditarii la Casa Alba a jurnalistului Jim Acosta, pe care Donald Trump l-a numit in prealabil „badaran” si nepotrivit pentru a lucra in agentia de presa, transmite The Wall Street Journal.

- Razboiul dintre Donald Trump si presa a mai avut parte de o noua batalie la conferinta de dupa alegeri. Dupa un schimb de replici foarte dur cu un jurnalist CNN, acestuia din urma i-a fost suspendata acreditarea la Casa Alba.

- Casa Alba a retras acreditarea de presa a jurnalistului CNN Jim Acosta, la cateva ore dupa un schimb dur de replici cu presedintele Donald Trump la o conferinta de presa. Asociatia Corespondentilor la Casa Alba a emis un comunicat in care condamna „decizia administratiei Trump de a se folosi de Serviciile…

- Dupa o conferinta de presa de 90 de minute a presedintelui Donald Trump, Casa Alba a anuntat miercuri ca ii retrage acreditarea reporterului CNN Jim Acosta, informeaza DPA. Agentiile internationale de presa au relatat un episod din timpul conferintei, in care Acosta l-a enervat pe presedinte…