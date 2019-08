Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, actual consilier onorific al premierului Viorica Dancila, analizeaza, intr-un mesaj pe Facebook, actul semnat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și cel al SUA, Donald Trump. Laufer este un bun cunoscator al mediului american, el fiind, de…

- O noua vizita oficiala de succes a presedintelui Klaus Iohannis la Casa Alba, o vizita simbol la 30 de ani de la Revolutia din decembrie 1989 si la 15 ani de la admiterea Romaniei in NATO. Temele discutate de presedintii Donald Trump si Klaus Iohannis vizeaza consolidarea parteneriatului strategic dintre…

- Președinții Klaus Iohannis și omologul sau din Statele Unite, Donald Trump, și-au facut cadouri in cadrul vizitei facute de șeful statului roman in America. Iohannis a primind o șapca pe care scrie „Make Romania Great Again”, dupa mesajul de campanie al lui Donald Trump. Președintele Romaniei este…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a aflat pentru a doua oara la Casa Alba, unde a fost primit de catre președintele SUA, Donald Trump. Dupa terminarea intrevederii, Klaus Iohannis a publicat pe pagina sa de Facebook cateva fotografii de la intalnirea cu Donald Trump la Casa Alba.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintii Romaniei si Statelor Unite ale Americii, Klaus Iohannis si Donald Trump, vor adopta marti, la Washington, o declaratie comuna care priveste intarirea relatiilor dintre cele doua state. Klaus Iohannis urmeaza sa fie primit,…

- Klaus Iohannis se intalneste din nou cu Donald Trump. Presedintele Romaniei se va afla, luni si marti, in vizita la Casa Alba. Energia, securitatea și parteneriatul strategic intre Romania și SUA sunt principalele puncte pe care le va discuta Klaus Iohannis cu omologul american.

- Partidul Republican din SUA si presedintele Donald Trump au primit donatii in valoare de 105 milioane de dolari in trimestrul al doilea din acest an; din acest total, 54 de milioane au fost directionate catre campania pentru realegerea la Casa Alba, transmite Reuters. Conform anuntului facut marti de…

- ”Nu au trecut nici 3 luni de cand președintele Iohannis susținea sus și tare ca, potrivit Constitutiei, președintele este titular al deciziilor de politica externa a Romaniei și reprezentant al țarii noastre in plan extern. Acum, ca Romania nu a caștigat locul in ONU, Iohannis nu mai vrea…