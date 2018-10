Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a sustinut joi ca Statele Unite au ordonat Columbiei sa-l asasineze, informeaza vineri dpa. "Casa Alba a insarcinat Bogota cu uciderea lui Maduro", a declarat presedintele venezuelean intr-un comunicat difuzat la radio si televiziune. "De aceea ei imi spun dictator,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri, 26 septembrie, la New York, Statele Unite, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei. „Cu siguranta as fi deschis in legatura cu o…

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea lui Borges pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend. 'Ma simt in siguranta in Columbia. Sunt recunoscator. Ceea ce s-a petrecut…

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea opozantului Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend, transmit Reuters si EFE. Maduro…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat din nou luni pe omologul sau columbian, Juan Manuel Santos, ca este implicat in "atentatul" cu drone care l-a vizat sambata in timpul unei ceremonii militare la Caracas, relateaza marti AFP. Fortele de securitate "au retinut toti autorii materiali si…

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata seara ca s-a incercat asasinarea sa, acuzandu-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla in spatele "atentatului" comis cu drone incarcate cu explozibili in timpul unei ceremonii militare, relateaza AFP si DPA. Seful statului…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…