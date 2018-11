Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant de la Casa Alba, a transmis ca Administrația președintelui american Donald Trump este optimista in ceea ce privește rezultatul alegerilor legislative partiale si regionale de marți, relateaza CNN preluat de mediafax.Citește și: Parlamentul European pregateste…

- Administratia de la Casa Alba vrea sa reduca impozitele pentru americanii cu venituri medii cu 10%, a declarat luni presedintele Donald Trump, la plecarea in campanie electorala in Texas, transmite Reuters.Presedintele a spus reporterilor, la Casa Alba, ca administratia sa intentioneaza sa…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau american, Donald Trump, au discutat duminica seara despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis in interiorul consulatului tarii sale la Istanbul, a informat Casa Alba. Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington,…

- Presedintele american Donald Trump va sustine miercuri o conferinta de presa, in urma intrevederilor pe care le va avea in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, a informat marti purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul irlandez a comunicat ca vizita lui Donald Trump in Irlanda programata in noiembrie a fost amanata din cauza unor probleme legate de program. Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, pare sa contrazica acest lucru, specificand ca o decizie nu a fost luata inca, scrie The Guardian,…

- Președintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a revocat miercuri autorizatia in domeniul securitatii fostului director CIA John Brennan, pe care l-a acuzat ca si-a folosit accesul la informatii clasificate cu scopul de a ”semana discordie si haos” cu privire la administratia sa, relateaza Reuters preluata…