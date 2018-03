Stiri pe aceeasi tema

- Daca m-as apuca sa scriu cum anume sa ne rugam, ar fi o treaba peste masura de usoara. De ce m-ati intreba imediat? Iar eu v-as raspunde, fara sa ma ostenesc prea mult, ca este mai usor, chiar cel mai usor sa scrii despre rugaciune! Dar ce este mai greu? Mai greu este sa-ti pui genunchiul la rugaciune…

- Imagini care frizeaza ridicolul au fost surprinse ieri in parcarea de la Kaufland de reporterii cotidianului Monitorul de Suceava.In spatele sediului Politiei municipiului Suceava este parcata o Dacia Papuc, cu numar de Covasna, plina ochi cu gunoaie. Si cum hartiile, pungile si celelalte lucruri ...

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar 104 de oameni au fost raniți, dupa ce o biserica a fost lovita de un fulger. Incidentul s-a produs la un lacaș de cult ce aparține Bisericii Adventise de Ziua a Șaptea, din sudul Rwandei, scrie AGERPRES.

- Fenomenul Selfie a fost clasificat ca o boala a secolului 21. Selfieurile ne-au invadat conturile de Facebook sa Instagram, sunt preferate de vedete, de prieteni sau chiar de tine. In incercarea de a impartași ceva din starea care insoțește imaginea sau din contra, sa obținem impresii și diferite motivații…

- O batrana de 73 de ani și-a gasit sfarșitul in timpul slujbei religioase ținuta in biserica de la Oprișița. Deși preotul și ceilalți enoriași au intervenit, femeia nu a mai putut fi salvata, echipajul medical al ambulanței sosita la fața locului constatand decesul. Slujba incheiata dramatic la biserica…

- Red Bull Romania a inchiriat 600 de metri patrati de birouri in Unirii View si isi va stabili biroul local in cea mai inalta cladire moderna de birouri din centrul Bucurestiului. Cladirea de birouri Unirii View este amplasata pe Bulevardul Corneliu Coposu, in apropiere de Piata Unirii, si va avea…

- Teama de stomatolog este una dintre cele mai raspandite temeri pe care le intalnim in jurul nostru. Sigur ca și aceasta a capatat pe langa faima și o denumire științifica, dentofobia. Ea are cauze multiple și poate pleca de la nivelul scazut de educație, frici autoinduse, experiențe traumatizante și…

- Planul Urbanistic Zonal al celei mai vechi piete din Calarasi care va fi transformata intr-un complex de 5 stele a fost aprobat de consilierii locali, zona centrala urmand a fi modernizata la standarde europene.

- – elevii provin din familii greu incercate de viața și cu o situație financiara precara – ei au fost selectați prin intermediul bisericii – profesorii implicați in acest proiect ofera meditații voluntar Am auzit accidental despre proiectul derulat de Biserica “Sf. Ioan” din Bacau. Mi-a vorbit despre…

- Daca ați crezut ca le-ați vazut pe toate, va inșelați. O noua tendința de frumusețe abunda pe rețelele de socializare. Este vorba despre sprancenele in forma de coada de pește, lansate de stilista americana Huda Kattan, un make-up artist de top in Statele Unite. Artista sustine ca nu este nevoie ca…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența și Comandamentul de Deszapezire al Municipiului Ploiești, reunite de urgența duminica dupa-amiaza, in contextul emiterii avertizarii cod galben de ninsori și (26.02., ora 04.00 - 27.02., ora 20.00) și cod portocaliu pentru temperaturi scazute (26.02., ora…

- O fotografie realizata cu aproximativ un veac in urma, surprinde o frantura din viața de zi cu zi de pe actuala strada Ștefan cel Mare. In clișeul realizat se poate vedea și cladirea actualului Colegiu Național „Doamna Stanca”, la acea vreme Gimnaziul Catolic Regesc. Cladirea dateaza din anul 1814,…

- Un strabunic vitezoman a fost oprit pe șosea din Timiș dupa ce a fost observat de la distanța de polițiști, calare pe un ATV. Omul se ducea la biserica. Pe langa varsta „șoferului”, oamenii legii au mai avut parte de surprize: acesta nu avusese niciodata in viața lui permis de conducator auto, iar vehiculul…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- O scoala a fost inchisa pentru ca in sat au mai ramas putini copii. Acum cei mici sunt obligati sa faca naveta in localitatea vecina. Cladirea a fost transformata in discoteca. In imagini se observa cum oamenii danseaza in mijlocul unei sali de clasa. Ei spun ca tin petrecerile…

- Doi soti din Marea Britanie au gasit o biserica veche de 200 de ani, ce era scoasa la vânzare. Cladirea era parasita de câtiva zeci de ani, necesita restaurare, rau si-au riscat economiile de-o viata si au cumparat fostul lacas de cult.

- In Gara de Nord din București, evident cea mai mare din Romania, trenul investițiilor nu a mai oprit de mult. Cladirea prin care trec aproximativ 20.000 de calatori in fiecare zi este un adevarat pericol: crapaturi in pereți, infiltrații de apa, pericol de incendiu. Niciuna din aceste probleme nu le…

- Un apel la 112 a anunțat marți dimineața un incendiu produs in localitatea Rascruci din comuna Bonțida. In jurul orei 10, echipajele de interventie ale pompierilor de la Inspectoratul de Urgența „Avram Iancu” din Cluj s-au deplasat la biserica reformata din sat cu doua autospeciale de stingere. Din…

- S-a dat alerta la Consulatul Romaniei din Bruxelles! Patru persoane au fost plasate in carantina, dupa o alerta cu antrax. Pompierii au fost chemați in clarirea in care iși are sediul secția consulara a Romaniei, unde iși au sediile mai multe firme, anunța Digi 24.Un plic cu un praf suspect…

- Pe 9 februarie 1802 s-a nascut Emanoil Gojdu, jurist și am politic care s-a luptat pentru drepturile romanilor din Transilvania și din Ungaria. Casa in care s-a nascut mai poate fi vizitata și astazi in Oradea, langa Biserica cu Luna.

- Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei a decis sa vanda un teren de aproape șapte hectare situat intre Kaufland și Stațiunea de Cercetare Legumicola, dupa cum a anuntat asrazi, intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al instituției, pr. Ioan Șolea. Dupa ce in presa au aparut informații conform carora…

- Vara aceasta, turistii din Mamaia se vor inchina la noua biserica ridicata in centrul statiunii, in dreptul hotelului Victoria. Lacasul de cult este inaltat deja, iar in cateva saptamani urmeaza sa aiba acoperisul din tigla.

- Din aceasta primavara, cladirea United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul mixt Openville Timisoara va gazdui birourile companiei Flex Romania, divizie a unuia dintre cei mai importanti jucatori la nivel international in domeniul tehnologiei, proiectarii si productiei de echipamente. Flex Romania…

- Biserica a primit zilele trecute o noua turla și cruce, care au fost doborate de furtuna, in toamna anului 2017. Atunci au avut de suferit mai multe biserici din Timiș, printre care și biserica din Ghilad. In urma furtunii violente din toamna anului trecut, biserica din Ghilad, cu hramul…

- Doi romani se vor casatori, pe 10 februarie, in singura biserica de gheata din tara, cea aflata la peste 2.000 de metri altitudine, la Balea Lac, in Muntii Fagaras, potrivit reprezentantilor complexului de gheata de aici.&bdqu...

- Hotelul Traian, fost Hotel Carol, se afla in proprietatea Hotel Dacia SRL (cu sediul in Bucuresti). La ora actuala, imobilul este partial dezafectat, insa proprietarul vrea sa il vanda pe 1,4 milioane de euro, desi din 2011 incoace a incercat sa il reabiliteze. Dreptul de preemptiune nu si l-au exercitat…

- Incendiu la Biserica de lemn cu hramul ”Sf. Ilie Tesviteanul” din localitatea Suha, comuna Malini. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentele Falticeni și Suceava, cu sprijinul lucratorilor Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Malini, Cornu Luncii și Slatina, cu 9 autospeciale…

- Flacarile puternice au facut scrum, vineri seara, o biserica din județul Suceava. Cladirea se afla in satul Suha din comuna Malini. Imaginile inspaimantatoare au fost surprinse in format video și distribuite pe rețelele de socializare.

- Un incendiu puternic a distrus biserica din lemn din localitatea Suha, comuna Malini, judetul Suceava. Fflacarile au cuprins intreg lacasul de cult, pe care l-au pus la pamant in doar cateva zeci de minute.

- Viorel Lis si-a scris cerintele post-mortem, iar acestea se adreseaza in special sotiei sale, Oana Lis. Fostul edil al Capitalei isi doreste ca nimeni sa planga la inmormantarea sa si, de asemenea, isi doreste ca Oana sa nu se marite cu acte si nici in Biserica.

- Poliția Locala Timișoara și Retim au descins, in aceasta dimineața, la sediul fostului ziar Timișoara. Cladirea situata pe strada Coriolan Brediceanu, la doar cativa pasi de centru, aparține Primariei Timișoara insa nu a mai fost inchiriata de peste doi ani, pentru ca nu este intabulata. Așa ca aici…

- Biserica "Sfantul Ioan Botezatorulldquo; din cartierul Berechet este una dintre cele mai cunoscute din orasul Constanta. Acest lucru se datoreaza preotilor care au slujit aici, dar si faptului ca biserica a fost construita, cu mari sacrificii, in perioada comunista. Un episod uitat din istoria parohiei…

- Boboteaza reprezinta o sarbatoare importanta pentru creștinii ortodocși și catolici. Catolicii sarbatoresc pe 6 ianuarie Epifania, care simbolizeaza anunțarea nașterii lui Hristos regilor magi, care i-au adus daruri, aur, smirna și tamâie, iar ortodocșii celebreaza botezul Mântuitorului…

- Un nou volum intitulat „Jertfa de seara”, a preotului Ioan Tamaș Delavalcele, care „vine sa-și incununeze opera scriitoriceasca cu o meditație filozofica asupra sensului vieții și a datoriilor lumești”, va fi lansat duminica, in zi de sarbatoare a Sfantului Ioan, la Valcele. Evenimentul va avea loc…

- Mai multe fotografii facute in timpul unui incendiu au semanat panica in randul internautilor!Cateva fotografii surprinse in timpul unui incendiu devastator la o capela din orasul Llanelli, din Marea Britanie, au alertat internautii, dupa ce sute de persoane au sustinut ca in

- Ca in fiecare an, Sfantul Arhidiacon Ștefan, recunoscut drept cel dintai martir al Bisericii lui Hristos este sarbatorit pe 27 decembrie, a treia zi dupa Nașterea Domnului. In cinstea lui, preoții savarșesc astazi, slujbe speciale iar credincioșii care participa la randuielile bisericești și-L cauta…

- Traditii de Craciun in AfricaIn Congo, ziua de Craciun incepe cu grupuri de colindatori care merg din casa in casa cantand colinde. In trecut, nimeni nu lipsea de la slujba de Craciun, iar fiecare participant celebra Nasterea Domnului aducand darurile sale. In Africa de Sud, in zilele…

- Cladirea fostului Consulat austriac din municipiul Falticeni a fost transferata Muzeului Bucovinei care o va transforma intr-un Muzeu de Arta Religioasa. Transferul a fost parafat in ședința de vineri a Consiliului Județean. Imobilul se afla intr-o stare avansata de degradare avand nevoie de restaurare.…

- Medicii din Barlad au fost martorii unui miracol cu trei zile inainte de nasterea Mantuitorului. Un barbat care s-a inecat in piscina unui centru SPA a inviat dupa 30 de minute. In urma investigatiilor facute de specialisti, barbatul care s-a intors din morti nu s-a ales cu sechele in urma incidentului…

- Doi cercetatori biblici au descoperit o copie originala au unui text vechi, care descrie invațaturile lui Iisus fața de „fratele sau” Iacob. Geoffrey Smith și Brent Landau, cercetatori religioși de la Universitatea din Texas, au gasit un text in arhivele de la Oxford, care dateaza…

- O ”camera obscura” amplasata in parcul din centrul municipiului Alba Iulia in cadrul proiectului ”Urbingo Centenar” dedicat implinirii a 100 de ani de la Marea Unire, este confundata de unii dintre trecatorii prin zona cu o toaleta publica. Alfel nu se explica starea in care a ajuns interiorul micii…

- Restaurarea danturii nu mai este de multa vreme o problema. Astazi, in orice cabinet stomatologic se pot pune implanturi dentare, fatete dentare si coroane cu o estetica perfecta, iar tehnicile folosite de medici sunt extrem de eficiente. Conform celor de la draristide.ro, desi stomatologia cunoaste…

- Sambata seara s-au pogorat ingerii pe pamant și s-au intrupat in fețe bisericești și tineri frumoși, care au oferit momente de inalta desfatare artistica printr-un concert de colinde pe care cei care au umplut Biserica ”Sf. Ioan Botezatorul” nu-l vor uita curand. A devenit tradiție ca Primaria Vaslui…