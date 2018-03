CAS si CASS vor fi retinute din nou la sursa in cazul drepturilor de autor - proiect de OUG

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice autorizate (PFA), cele cu profesii liberale, precum avocati, contabili sau notari, si cele care obtin venituri din alte activitati independente si drepturi de proprietate intelectuala isi vor calcula singure cuantumul contributiei la sistemul de pensii, in functie de nivelul venitului…

- potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta elaborat de Finante Drepturile de proprietate intelectuala, care includ si drepturile de autor, vor fi scoase din categoria veniturilor independente si tratate separat de Fisc. Pentru acestea va fi reintrodusa retinerea la sursa a contributiilor la pensii…

- In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, „venitul net se determina de platitorii venitului prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut”, se mentioneaza in proiectul normativ. Impozitul se calculeaza…

- Contribuabilul are obligatia sa calculeze impozitul pe venitul din activitati agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care…

- Persoanele care obtin venituri din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, salarii, cedarea folosintei bunurilor, investitii, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din premii si din jocuri de noroc sau provenite din alte surse vor depune o declaratie…

- Venituri din premii si din jocuri de noroc In cazul contribuabililor care obtin venituri ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker se instituie obligatia de calcul, retinere la sursa a impozitului datorat si plata acestuia la bugetul de stat, in sarcina…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, apoi - incepand din 2019 - pana la 15 martie. Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit…

- Se schimba radical regimul impozitelor pe venit si CAS Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat propunerea oficiala pentru o noua modificare a Codului fiscal, privind persoanele fizice autorizate (PFA) si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati independente, drepturi de autor, chirii. Prin noul proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri…

- Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica proiectul ordonantei care include normele privind depunerea Declaratiei unice privind plata contributiilor pentru sanatate pentru categoriile de persoane care obtin venituri extrasalariale.

- Proiectul Ordonantei de urgenta prin care se aduc modificari Codului Fiscal cuprinde si un nou mod de impozitare a veniturilor din activitati independente si a celor din proprietate intelectuala.

- Aproape un milion de persoane vor depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Potrivit institutiei,…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017. Declaraţia unică uneşte şapte declaraţii, respectiv D200, D201, D220, D221,…

- Persoanele fizice autorizate, si alte persoane fizice cu venituri din activitati independente, din chirii, agricultura vor depune la ANAF o declaratie unica pentru contributiile sociale si impozitul pe venit, potrivit unui proiect propus de Ministerul Finantelor Publice, precizand termenul pentru anii…

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante. Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin…

- Impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor fi retinute la sursa care plateste venitul. Persoana fizica nu va mai fi obligata sa plateasca din propriul buzunar darile la Fisc. In acest sens se va da o OUG spre sfarsitul acestei luni. Actul…

- Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin posibilitatea exceptarii de la plata CAS conform Codului Fiscal ca sa se poata asigura facultativ la Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), iar pentru CASS se analizeaza varianta reintroducerii mecanismului de retinere la sursa…

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante.

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice MFP .In ceea ce priveste platile pe care o persoana trebuie sa le faca in urma estimarii…

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice (MFP). In ceea ce priveste platile pe care o persoana trebuie sa le faca in urma…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. "Propunerea…

- Peste 50 de colaboratori vamali au participat la un program internațional de instruire care a inclus doua seminare dedicate proprietații intelectuale organizat de proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala”.

- Proprietarii de terenuri agricole și animale din Focșani sunt invitați la sediul Primariei municipiului pentru a declara informațiile despre exploatațiile agricole. Reprezentanții municipalitații au anunțat ca, potrivit Ordonanței Guvernului 28 din 2008, privind Registrul Agricol,…

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa ce v-am prezentat coditiile si apoi premizele pentru care a fost necesara aparitia Rezolutiei nr 2199/ 10 iunie 2010 a Uniunii Europene, acum am sa va prezint ce lege trebuie sa adopte statele membre, in care sa inglobeze, cele 48 de articole pe care le-au adoptat in…

- El a amintit ca Legea 220/2008 privind promovarea energiei regenerabile prevede ca "persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica apartinand…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Solutia ministrului va viza patru categorii profesionale: persoane fizice incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari…

- Formularul 600 –€ Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonanțe…

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in ședința de guvern de miercuri va fi adoptata o Ordonanța de Urgența prin care sa fie eliminata Declarația 600, prin care persoanele cu venituri din activitați independente erau obligate sa plateasca la ANAF sume trimestriale pentru CAS…

- Persoanele cu venituri din activitați independente mai au cateva zile la dispoziție pentru depunerea formularului 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”. Potrivit legislației fiscale, in vederea stabilirii platilor anticipate pentru acest an, contribuabilii declara…

- Ne gandim sa nu mai fie necesara depunerea Declarației 600 și plata sa se faca pe baza de CNP. Sunt clarificarile pe care le-a facut astazi, ministrul Finantelor, Ionut Misa, dupa ce ieri, Liviu Dragnea spunea ca depunerea formularului se amana pana la 1 martie. In acelasi timp, ministrul a dat de inteles…

- Declaratia 600, care a dat batai de cap catorva sute de mii de romani, ar putea suferi modificari, pentru a fi eliminate dificultatile din prezent. Aceasta a fost subiectul unor discuții si in PSD, intre ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și Liviu Dragnea, la sfarsitiul intalnirii Dragnea declarand ca…

- Modificarea Codului Fiscal, la sfarșitul anului trecut, a adus o obligație noua pentru persoanele fizice care au avut venituri din activitați independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau din…

- Celebrul formular 600 poate fi depus la Finanțe, din aceasta saptamana, și prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual. Pana acum, acest formular putea fi depus la ghișeele Fiscului, prin poșta, cu confirmare de primire, sau on-line utilizand un certificat digital calificat.…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale a organizat, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), o reuniune de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind Dreptul de Autor in Piata Unica Digitala, care face parte din cel de-al doilea pachet de modernizare a cadrului…

- ANAF a dat peste cap romanii cu PFA si cei care obtin venituri din activitati independente cu formularul 600. Fiscul a dat de curand un comunicat de presa, pentru a prezenta necesitatea acestui document, care insa a creat mai multa confuzie in randul contribuabililor. Vezi AICI informarea…

- Formularul 600 – „Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate” – este prevazut prin OPANAF (Ordinul Președintelui…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendati daca nu vor depune declaratia 600 privind contributiile sociale (CAS si CASS) pana pe 31 ianuarie 2018.

- Potrivit Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), aproximativ 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției de asigurari sociale de sanatate…

- Lista persoanelor care inregistreaza obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații sunt publicate trimestrial pe pagina de internet a ANAF, conform Codului de procedura fiscala. Aceasta lista, cunoscuta și sub numele de "lista rușinii", este publicata pana in ultima zi a lunii…

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- In cererea adresata presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, Iohannis arata ca legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe…

- Klaus Iohannis cere reexaminarea Legii care modifica si completeaza dreptul de autor Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Legea pentru modificarea si…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…