CAS şi CASS ar putea fi reţinute la sursă în cazul drepturilor de autor Contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor, reiese din informatiile transmise, joi, de reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP). "Pentru CASS se analizeaza posibilitatea reintroducerii mecanismului de retinere la sursa, atat pentru DDA-uri, cat si pentru veniturile din arenda si din asocieri cu persoane juridice", se arata intr-un document al institutiei. O alta posibilitate este ca anumite categorii sa fie exceptate de la plata CASS. "Se analizeaza posibilitatea exceptarii de la plata CASS pentru venituri din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante.

- Potrivit ultimelor informații oferite de reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor.

- Contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor. Aceasta informație reiese din cele transmise de reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP). "Pentru CASS se analizeaza posibilitatea reintroducerii mecanismului de…

- Contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor, reiese din informatiile transmise, joi, de reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP).„Pentru CASS se analizeaza posibilitatea reintroducerii mecanismului de retinere…

- Contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor, reiese din informatiile transmise, joi, de reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice MFP , scrie Agerpres.Pentru CASS se analizeaza posibilitatea reintroducerii mecanismului de…

- Ministerul Finantelor Publice analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. "Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- Aquatim reaminteste abonatilor sai ca trebuie sa ia o serie de masuri care sa asigure protectia instalatiilor de apa in sezonul rece. ”Neplacerile produse de conducte de apa sparte, in sezonul rece, nu sunt mici si duc la intreruperi in furnizarea continua a apei. Acestea pot fi evitate, insa, prin…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze intre Pilonul 2 de pensii si Pilonul 1.

- Prefectul Adela Muntean i-a invitat vineri pe primarul comunei din varf de munte- Jina, Gheorghe Beschiu, și pe directorul Oficiului Județean de Poșta Sibiu, Ioan Trinbițaș, la o discuție deschisa despre condițiile in care se realizeaza distribuirea corespondenței și plata drepturilor de asigurari sociale,…

- Trei cazuri de introducere ilegala în țara a bunurilor nedeclarate au fost depistate, pe parcursul unei zile, de catre Echipele Mobile ale Serviciului Vamal, entitate cu competențe pe întreg teritoriul țarii, care asigura cel de-al doilea filtru de control. Potrivit…

- Pe baza datelor din Calendarul Obligatiilor Fiscale pe anul 2018, publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), principalele termene-limita pana la care trebuie declarate veniturile, respectiv platite taxele si impozitele in acest an sunt urmatoarele: - 26 februarie - ONG-urile si societatile…

- Au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA pentru incasare si plata, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA pentru incasare, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, care, incepand cu…

- Presupusul autor al atacului armat de la un liceu din Florida (sud-estul SUA), Nikolas Cruz, participase la antrenamente alaturi de o grupare care sustine suprematia rasei albe, a anuntat joi organizatia de aparare a drepturilor evreilor Liga Anti-Defaimare, transmite dpa. Informatia a fost confirmata…

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa ce v-am prezentat coditiile si apoi premizele pentru care a fost necesara aparitia Rezolutiei nr 2199/ 10 iunie 2010 a Uniunii Europene, acum am sa va prezint ce lege trebuie sa adopte statele membre, in care sa inglobeze, cele 48 de articole pe care le-au adoptat in…

- Autor: Florentin SCALETCHI Una spunem , alta gandim si cu totul alta facem!!! Dupa ce v-am prezentat coditiile si apoi premizele pentru care a fost necesara aparitia Rezolutiei nr 2199/ 10 iunie 2010 a Uniunii Europene, acum am sa va prezint ce lege trebuie sa adopte statele membre, in care sa inglobeze,…

- Somerii care beneficiaza de indemnizatia de somaj si care isi intrerup somajul pentru a intra in concediu medical nu mai sunt afectati de stabilirea bazei de calcul pentru contributia la asigurari sociale (CAS) prin raportare la castigul salarial mediu brut, potrivit unor modificari recente la Codul…

- gadgeturi 2018 – Gadgetworld Odata cu aparitia lor, gadgeturile au schimbat complet fata lumii si a tehnologiei! Practice si cool, la moda si omniprezente, dispozitivele smart au devenit un stil de viata. De aceea, cu fiecare an apar pe piata tot mai multe modele care seteaza noi trenduri. In general,…

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa ce v-am prezentat coditiile si apoi premizele pentru care a fost necesara aparitia Rezolutiei nr 2199/ 10 iunie 2010 a Uniunii Europene, acum am sa va prezint ce lege trebuie sa adopte statele membre, in care sa inglobeze, cele 48 de articole pe care le-au adoptat in…

- Sapte categorii de contribuabili vor beneficia de anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata incepand din 2012 si pana in prezent, potrivit unei legi publicate in Monitorul Oficial. Cei care au platit deja contributia la Fisc vor putea solicita restituirea banilor, daca nu au alte…

- Trei femei au fost retinute in cazul baiatului agresat intr-o scoala din Constanta, acestea fiind banuite de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Constantenii care achita integral sumele datorate bugetului local, pana la data de 31 martie 2018, vor beneficia de bonificatii de 10 in cazul persoanelor fizice si 5 in cazul persoanelor juridice din cuantumul impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport. Modalitatile de plata sunt urmatoarele:1.…

- Ministerul Finantelor ia in considerare sa nu se mai achite contributia la sanatate de catre cei care realizeaza venituri altele decat salariile, Declaratia 600 ar putea fi inlocuita cu plata contributiilor sociale pe baza Codului Numeric Personal (CNP), iar retinerea la sursa pentru veniturile independente…

- Ministerul Finantelor ia in considerare sa nu se mai achite contributia la sanatate de catre cei care realizeaza venituri altele decat salariile, Declaratia 600 ar putea fi inlocuita cu plata contributiilor sociale pe baza Codului Numeric Personal (CNP), iar retinerea la sursa pentru veniturile independente…

- Trei studenți din Japonia au chemat poliția cand au vazut nota de plata, dupa ce au comandat trei fripturi, in Veneția. Aceștia au depus imediat plangere. Cazul a ajuns și in atenția primarului orașului, Luigi Brugnaro, care a scris pe Twitter, un mesaj. „Daca acest episod rușinos este confirmat, vom…

- Angajatorii datoreaza o singura contribuție sociala, incepand cu veniturile salariale din aceasta luna, conform modificarilor operate in Codul fiscal, respectiv cea asiguratorie pentru munca. Aceasta este a treia contribuție obligatorie, celelalte doua, la pensii și la sanatate, au fost trecute in sarcina…

- Persoanele fizice autorizate (PFA) care au obtinut venituri din activitati independente in cuantum mai mic de 1.900 de lei/luna (22.800 de lei pe an) in 2017 nu sunt obligate sa depuna declaratia 600 la Fisc pana la 31 ianuarie. Cele care doresc sa depuna declaratia, chiar daca au obtinut venituri…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, care transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe.

- Cuantumul ajutorului care se acorda in cazul decesului unei persoane asigurate in sistemul public de pensii sau al unui pensionar a crescut de la 1 ianuarie 2018, de la 3.142 de lei la 4.162 de lei. In cazul decesului unui membru de familie al acestora, cuantumul ajutorului de deces este jumatate ...

- Procurorii fac perchezitii la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.Cazul vizeaza o licitatie trucata pentru achizitionarea vaccinurilor antirabice. Trei persoane au fost retinute.REVENIM CU DETALII.

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- Reglementarile privind contributia la fondul pentru plata concediilor medicale se modifica incepand cu 1 ianuarie 2018. Sunt asigurati prin efectul legii salariatii pentru care contributia la fondul de concedii si indemnizatii este platita de angajator si cuprinsa in contributia asiguratorie de munca…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…

- Camera Deputaților a adoptatlegea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, așa cum este cunoscuta in mediul public, cu modificari fata de varianta venita de la Guvern. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților. Astfel, potrivit noilor…

- Pentru a ințelege impactul noilor prevederi trebuie sa vedem care sunt in prezent prevederile referitoare la plata CAS (contribuția de asigurari sociale) și CASS (contribuția de sanatate) la veniturile din chirii și cele din drepturi de autor, scrie digi24.ro. Citeste si Angajari la stat.…

- Angajatorii din domeniul de transport auto de calatori în regim de taxi vor trebui sa achite 250 de lei lunar, pentru fiecare angajat conducator auto, în cazul în care plațile salariale nu vor depași 3.000 de lei pe luna. Plata va înlocui contribuția individuala și cea datorata…

- Legea nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a intrat in vigoare pe 27 octombrie 2016. In esența, prevederile ofera cetațenilor posibilitatea legala de a-și achita contribuția la pensii pentru perioadele din ultimii cinci ani…

- Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare la licitatie deschisa pentru furnizare de carburanti auto in anul 2018, valoarea estimata a contractului fiind de 1,7 milioane de lei, fara TVA, iar in cazul in care acesta s-ar prelungi pana in aprilie 2019, de 2,2 milioane de lei, fara TVA. Astfel,…

- Comisia Europeana a decis, potrivit unui comunicat de presa citat de Hotnews, sa trimita Bulgaria, Luxemburg, Romania si Spania in fata Curtii de Justitie a UE pentru faptul ca nu au notificat la timp transpunerea integrala in legislatia nationala a ...

- Romania, Bulgaria, Luxemburg și Spania au fost trimise in fața Curții de Justiție a UE din cauza ca nu au notificat la timp transpunerea integrala in legislația naționala a normelor UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale…

- Comisia Europeana a anuntat ca va da in judecata statul roman din cauza faptului ca nu a notificat Uniunea Europeana privind transpunerea integrala in legislatie a normelor UE referitoare la gestiunea colectiva a drepturilor de autor, a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale. Aceeasi…

- Comisia Europeana a decis acționarea in instanța a Romaniei, alaturi de Bulgaria, Luxembrug și Spania, pentru ca nu au transpus in legislația naționala prevederile europene despre drepturile colective de autor, alte drepturi conexe și licențele multinaționale care vizeaza compozițiile muzicale din mediul…

- Bani dupa fiecare meci pentru cluburile cu probleme din Liga 1! Adunarea Generala a LPF poate lua aceasta decizie. Cluburile care nu se pot susține in Liga I din cauza problemelor financiare și asupra carora exista riscul retragerii din competiție vor primi banii din drepturile TV dupa fiecare meci…

- Comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de admitere in cazul OUG privind plata defalcata a TVA cu modificari, inregistrandu-se 11 voturi „pentru” si 10 „impotriva”. Potrivit modificarilor aduse de deputați, masura va fi obligatorie doar pentru companiile care au…

- Politia din Malta a retinut opt persoane suspectate ca ar avea legatura cu asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, la aproape doua luni dupa ce vehiculul in care victima se afla a fost aruncat in aer, informeaza agentia Reuters, scrie…

- Prin OUG nr. 79/2017 se modifica substantial procedura platilor la asigurarile de sanatate, situatie prin care si veniturile din dividende intra in sfera obligatiei de plata a contributiei la sanatate cand persoanele fizice rezidente din Romania incaseaza venituri din dividende.

- Ei au reluat, luni, dezbaterile la ordonanta de urgenta referitoare la TVA defalcata, dupa ce saptamana trecuta discutiile s-au oprit, dupa sapte ore de dezbateri, la articolul 3, fiind asteptat un punct de vedere de la Ministerul Finantelor privind amendamentele depuse. Presedintele comisiei,…

- Politia din Malta a retinut opt persoane suspectate ca ar avea legatura cu asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, a anuntat premierul maltez Joseph Muscat, la aproape doua luni dupa ce vehiculul in care victima se afla a fost aruncat in aer, informeaza agentia Reuters.