"Casa de Asigurari de Sanatate Mures aduce la cunostinta persoanelor asigurate ca in luna mai 2019 au fost tiparite si predate in vederea distribuirii 14.302 carduri nationale initiale, destinate asiguratilor arondati C.A.S. Mures. Cardurile vor fi distribuite de Posta Romana la domiciliul asiguratilor. In cazul in care destinatarii nu vor fi gasiti la domiciliu, acestea vor fi returnate de Posta Romana la sediul C.A.S. Mures, situat in Targu Mures, str. Aurel Filimon, nr. 19, de unde vor putea fi ridicate de asigurati. Asteptate la sediul C.A.S. Mures in vederea ridicarii cardurilor doar acele…