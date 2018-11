Teste grilă la BAC si Evaluarea Națională

Subiectele la Bacalaureat și la Evaluarea Naționala vor fi mai mult teste grilă. Oficialii din Ministerul Educației vor să schimbe structura examenului în urma unui număr tot mai mare de contestații de la un an la altul. Schimbarea are loc într-un Minister al Educației care de mai bine o lună nu are ministru plin,… [citeste mai departe]