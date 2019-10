Căruţaşii din judeţul Botoșani au primit veste reflectorizante din partea poliţştilor de circulaţie Potrivit sursei citate, actiunea a avut loc in cadrul campaniei de prevenire 'Veste pentru carutasi', 'prin care se doreste dotarea cu veste reflectorizante a cat mai multi conducatori de atelaje cu tractiune animala, pentru evitarea victimizarii prin accidente de circulatie'. 'Politistii au actionat astazi in localitatea Trusesti, cu aceasta ocazie fiind impartite veste reflectorizante conducatorilor de atelaje participanti la traficul rutier. De asemenea, acestia au primit sfaturi cu privire la circulatia pe drumurile publice si mai ales, despre importanta detinerii unei astfel de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

