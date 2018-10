Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav produs luni dupa-amiaza pe DN 2 E 85 in afara localitații Racovițeni. Doua persoane au decedat și una a fost grav ranita dupa ce o mașina a lovit caruța in care se aflau. Atelajul ar fi traversat drumul european. Traficul a fost dirijat pe un singur sens. Un buzoian de 39 de ani care conducea…

- "Un sofer de 39 de ani din Buzau care conducea un autoturism pe DN 2 pe directia Buzau catre Ramnicu Sarat, in dreptul localitatii Racoviteni, a acrosat un atelaj care s-a angajat in traversarea drumului european si in care se aflau trei barbati", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, agentul-sef…

- Doua persoane au murit in urma unei coliziuni intre un autoturism si o caruta, pe DN2 E85, in judetul Buzau. Un buzoian de 39 de ani care conducea un autoturism pe directia Buzau catre Ramnicu Sarat, in dreptul localitatii Racoviteni a acrosat un atelaj care traversa soseaua si in care se aflau trei…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a unei persoane, a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Donath, din municipiul Cluj-Napoca.”La data de 3 octombrie a.c., în jurul orei 09.30, pe strada Donath, din municipiul Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier, în…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unui copul de 2 ani, a avut loc, joi dimineața, în jurul orei 08.20, pe strada Șesul de Sus, din comuna Florești.Conform oamenilor legii, un copil în vârsta de 2 ani, din comuna Floresti, s-a angajat în traversarea strazii…

- Accident, sambata dimineata, pe DN2 – E85, in localitatea Potarnichesti. Un sofer de 33 ani, din Adjud, aflat la volanul unui ansamblu TIR pe DN2 E85 pe directia Buzau catre Rm. Sarat, nu a pastrat distanta de siguranta in mers si a acrosat un Logan care oprise sa acorde prioritate de trecere unui pieton.

- Un biciclist in varsta de 60 de ani, din Tartasesti, a fost accidentat grav de un autoturism, condus de un barbat de 80 de ani, din Bucuresti. Dupa ce l-a lovit pe biciclist soferul a intrat intr-un stalp.