- Doua persoane si au pierdut viata, vineri dupa amiaza, in urma unui accident feroviar produs pe raza localitatii Lespezi din judetul Bacau, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, Catalina Paduraru.Potrivit sursei citate, cele doua persoane se…

- Un barbat si o femeie au ajuns la spital cu multiple traumatisme dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita din spate de un autoturism, marti dupa-amiaza, pe un drum judetean din Teleorman, informeaza...

- Locomotiva si un vagon al unui tren cu zeci de calatori au deraiat, sambata, in judetul Bacau, dupa ce trenul a lovit un camion. Traficul feroviar se desfasoara pe un sens cu restrictie de viteza de 30km/h. Trenul avea doua vagoane de pasageri, in care se aflau 50 – 60 de persoane. In urma impactului,…