Stiri pe aceeasi tema

- Sase copii, cu varste cuprinse intre 3 luni si 10 ani, au fost raniti dupa ce caruta in care se aflau impreuna cu mama lor s-a rasturnat intr-un sant. Accidentul a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe drumul judetean ce strabate localitatea Satu Nou, din județul Bistrița-Nasaud. La locul accidentului…

- Sase copii cu varste cuprinse intre trei luni si 10 ani au fost raniti, duminica dupa-masa, dupa ce caruta in care se aflau impreuna cu mama lor s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea drumului judetean ce strabate localitatea Satu Nou, potrivit datelor comunicate de catre purtatorul de cuvant…

- O femeie de 75 ani, din Galati, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa ce a efectuat o traversare neregulamentara si a fost lovita de o masina, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. ‘Accidentul s-a produs pe fondul traversarii victimei…

- O femeie de 75 ani, din Galati, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa ce a efectuat o traversare neregulamentara si a fost lovita de o masina, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres. "Accidentul s-a produs…

- Un barbat de 63 de ani din judetul Arges a fost atacat de un urs, duminica, in timp ce se afla intr-o padure din zona Dealul Pietrisului, in Curtea de Arges, alaturi de fiul sau. La sosirea echipajului medical, victima era aproape in soc hemoragic. „Are plagi la nivelul membrelor inferioare si superioare.…

- La volanul autoturismului se afla un tanar de 26 ani, din Bistrita, care se indrepta spre casa. Politistii au stabilit ca minorul era angajat in traversarea neregulamentara a strazii in momentul in care a fost accidentat. Copilul a fost preluat de echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD, prezentand…

- Viorica Dancila a fost asteptata, sambata, la sosirea la Primaria Hunedoara, de un tanar care i-a strigat "Rusine" si "Viorica Dancila, cea mai docila". Premierul si-a continuat drumul, salutand oficialitatile care o intampinasera, si a intrat in sediul Primariei. Tanarul le-a spus…

- Un tânar de 34 de ani, din Straja, a fost preluat de o ambulanța în stare grava și dus la spital în cursul noptii, înjunghiat în piciorul stâng. Pentru ca era beat mort, n-a putut sa spuna politistilor ce s-a întâmplat, fiind considerat victima…