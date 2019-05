Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur, fosta gazda a unor emisiuni precum „Ferma Vedetelor” sau „Dansez pentru tine”, a ajuns in Romania dupa ce s-a mutat de ani buni in India. Acolo a devenit una dintre vedetele lor, caci canta, danseaza si joaca in filme de la Bollywood. Iulia Vantur (38 de ani) a surprins cu aparitia la…

- Iulia Vantur se afla in Romania pentru o scurta perioada de timp. Vedeta a fost invitata la emisiunea pe care Catalin Maruța o prezinta la Pro TV. Iulia Vantur a trecut printr-o transformare incredibila de look pentru o ședința foto. "Sunt tunsa, vopsita, tatuata. Ceva total diferit fața de imaginea…

- Salman Khan face valuri in India cu noul proiect cinematografic in care joaca. Celebrul actor de la Bollywood, despre care nu de putine ori presa internationala a scris ca s-ar iubi cu Iulia Vantur, si-a schimbat radical infatisarea pentru noul rol pe care il joaca in „Bharat”. Filmul se va lansa pe…

- Iulia Vantur a postat o fotografie cu Salman Khan pe rețelele de socializare și alaturi a scris un mesaj scurt, dar cuprinzator și cu subințeles. Iulia Vantur a evitat intotdeauna sa vorbeasca despre relația pe care o are cu Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu a recunoscut niciodata ca sunt impreuna,…

- Salman Khan arata altfel, dupa ce și-a schimbat look-ul, pentru noul sau film. Se pare ca transformarea este pe placul Iuliei Vantur, care a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat afișul cu prezentarea filmului, in care va aparea iubitul ei. Actorul de la Bollywood, despre…

- Iulia Vantur este stabilita de ani buni in India si are parte de un avant incredibil in cariera. Vedeta a postat o imagine din vacanta petrecuta in Dubai. "What a stunning view. Have an amazing week ahead!", a scris Iulia Vantur. Iulia Vantur, vedeta la aniversarea lui Salman Khan.…