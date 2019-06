Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele clubului Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a afirmat ca nu are prea multe cunostinte despre FK Sabail, adversara alb-albastrilor din turul I preliminar al Ligii Europa, dar a punctat ca baietii lui Corneliu Papura pornesc ca favoriti.

- ​Sase jucatori de la Liverpool, câstigatoarea trofeului, au fost nominalizati în echipa sezonului de Champions League, anunta uefa.com, potrivit News.ro.Cei 20 de jucatori inclusi în echipa sezonului sunt:Portari: Alisson Becker (Liverpool), Marc-André ter Stegen…

- Cristian Manea (21 de ani) va pleca de la CFR dupa imprumutul de la Apollon Limassol. Chiar daca oficialii declarau ca vor incerca sa il transfere definitiv sau sa obtina un nou imprumut, asta nu se va intampla potrivit mediafax.Din declaratiile unui veteran al Clujului, Ovidiu Hoban, fundasul…

- Sorin Carțu, președintele lui CSU Craiova, s-a aratat total nemulțumit de rezultatul partidei cu CFR Cluj, scor 0-1, și a declarat la GSP Live ca va avea o discuție cu patronul Mihai Rotaru pentru a stabili strategia de transferuri. „CFR Cluj a fost o echipa mai constanta. A meritat campionatul. Nu…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa in care presedintele Sorin Cartu l-a prezentat pe Corneliu Papura in functia de antrenor principal si a explicat ce asteptari are de la acesta. La masa a fost prezent si capitanul ...

- Presedintele CSU Craiova, Sorin Cârtu, a declarat, marti, într-o conferinta de presa, ca plecarea lui Devis Mangia de la echipa nu a fost premeditata, totul fiind decis în urma unei discutii cu patronul Mihai Rotaru, informeaza News.ro."Nu a fost nimic premeditat! A fost o…

- Antrenorul Pandurilor s-a aratat extrem de afectat de semiesecul de pe teren propriu al echipei sale, scor 1-1 cu ACS Poli Timișoara, si a acuzat si arbitrajul la momentul marcarii golului oaspetilor. La final Adrian Bogoi a reprosat arbitrilor ca la...

- Inceputul foarte bun de an 2019 pentru singura reprezentanta a Prahovei in Liga Elitelor – Petrosport U19, s-a “frant” dupa doua rezultate slabe, ultimele doua runde aducand elevilor lui Iulian Cojocaru esecuri la scor, 8-0 cu Dinamo, respectiv Viitorul, formatii aflate in fata gruparii ploiestene in…