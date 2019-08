Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul celor de la Pandurii nu va mai plati amenda de 10 000 de lei aplicata de Comisia de Disciplina dupa ce seful Scolii Federale de Antrenori din cadrul FRF a recunoscut ca Sorin Cartu fusese invoit la intalnirea antrenorilor de la inceputul s...

- Iuliu Mureșan (65 de ani), președintele lui Hermannstadt, a vorbit despre interesul pe care FCSB l-a aratat pentru antrenorul gruparii sibiene, Costel Enache (46 de ani). Oficialul a dezvaluit ca s-a ințeles cu Enache ca antrenorul sa nu mai poarte discuții cu reprezentanții FCSB. „A fost o lupta de…

- Clubul Pandurii a primit aseara vestea ca nu va putea fi reprezentat in urmatoarele etape nici de antrenorul principal Sorin Cartu si nici de presedintele clubului gorjean, Marin Condescu. Ambii au primit suspendari si amenzi destul de mari din parte...

- Comunicat. Polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului au aplicat o sancțiune contravenționala in cuantum de 2000 lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind...

- In ultima saptamana, polițiștii locali din Timișoara au dat 15 amenzi in timpul acțiunilor de supraveghere a rampelor clandestine de deșeuri. In total, de la demararea acțiunilor au fost aplicate 53 de sancțiuni, in valoare totala de 40.000 lei. In ultima perioaa au fost supravegheate locații precum…

- Vesti proaste pentru toti romanii care stau la bloc! Amenzile sunt colosale daca faceti asta! Legea, adoptata de Camera Deputatilor. Amenzi uriase pentru romanii care stau la bloc. Acestia risca o amenda uriasa daca fac acest lucru in mod repetat. Se poate da amenda sau munca in folosul comunitatii.…

- CFR Cluj, campioana Romaniei la fotbal, a fost penalizata cu 200.000 de euro de Comisia pentru controlul financiar al cluburilor din cadrul UEFA, pentru nerespectarea regulilor fair play-ului financiar, potrivit...

- Asociatiile de proprietari din Craiova care au obtinut in instanta anularea proceselor-verbale intocmite de Politia Locala pentru acoperisurile construite ilegal, tot vor fi obligate sa intre in legalitate. Decizia instantei de judecata anuleaza, intr-adevar, sanctiunile contraventionale si complementare…