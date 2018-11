Cartofii s-au scumpit masiv

Stiri pe aceeasi tema

- Cartofii, legumele si conservele de legume, energia termica si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii octombrie fata de septembrie, inregistrand, totodata si printre cele mai mari cresteri de preturi raportat la decembrie 2017, reiese din datele Institutului ...

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in octombrie la 4,3%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In septembrie, rata anuala a inflatiei a scazut la 5,03%, dupa ce, in august, aceasta a crescut la 5,1%.…

- In luna septembrie, rata anuala a inflatiei a fost de 5,03%. Marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,55%, cele alimentare cu 4,44%, in timp ce serviciile au inregistrat un avans de 2,54%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cartofii, legumele, conservele…

- Inflația s-a ridicat la 5% in luna septembrie fața de luna septembrie 2017, potrivit datelor prezentate miercuri de catre Institutul Național de Statistica (INS). Cartofii, serviciile poștale, transportul aerian și gazele s-au scumpit cel mai mult de la inceputul anului, potrivit unei analize Libertatea.…

- Prețurile au urcat cu 0,47% in septembrie, compartiv cu august, cea mai mare influența avand-o alimentele, in cazul carora aprecierea a fost 0,83%, reiese din datele Institutului Național de Statistica (INS).

- Cartofii, una dintre cele mai versatile, dar si cele mai obisnuite legume, se pot gati în numeroase feluri. De la banalii dar si absolut deliciosii cartofi prajiti, pâna la cei copti cu unt si ierburi aromate, cartoful este preferat de foarte multa lume.

- Carburanții s-au scumpit din nou in prima parte din august dupa ce luna trecuta pretul scazuse, odata cu cotatia petrolului pe pietele internationale. In doua saptamani pretul benzinei a urcat cu 7 bani pe litru, in timp ce motorina s-a scumpit cu 4 bani. Analistii spun ca trebuie sa ne asteptam la…