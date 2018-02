Cartofii de la McDonald's, leac împotriva căderii părului Descoperirea aparține oamenilor de știința japonezi, care au facut experimentul chimic pe șoareci. In urma experimentului, a fost confirmat faptul ca substanța chimica din cartofii de la Mc Donald's are efect de regenerare a firului de par. Substanța care ar da de fapt acest efect de regenerare al parului ar fi dimethylpolisiloxanul (DMPS), ingredient care se regasește in uleiul pe care McDonald's il folosește pentru a prepara atat cartofii, cat și alte mancaruri prajite. Urmatorul pas: de la șoareci, la oameni pas: de la șoareci, la oameni Oamenii de știința au declarat ca este pentru prima… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

Cartofii prajiți de la McDonald's conțin un compus chimic folosit de cercetatorii japonezi in cel mai recent tratament impotriva calviției. Cartofii prajiți pregatiți de McDonald's potolesc nu doar foamea ci ar putea da o mana de ajutor și barbaților cu calviție, scriu cei de la Fox News. Un studiu…

Dinya Rasool a suferit doua reacții alergice la vopseaua de par. "Fața imi era umflata și nu puteam sa vad nimic. Scalpul imi pulsa și era plin de puroi. Ma simțeam ca un monstru", a marturisit tanara. Specialistii avertizeaza. Vopseaua de par creste riscul de cancer

Larisa Petrini (Health Coach) ne-a povestit catre ce ne indreptam in viitor in materie de nutriție, dieta & healthy lifestyle, ce este IN și ce este OUT. Catre ce ne indreptam in viitor in materie de nutriție, dieta & healthy lifestyle? Ne indreptam catre flexitarianism (diete care nu elimina in totalitate…

Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald's Corp, Denny's Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters.

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters. „Membri ICGR au depus…

Pierderea firelor de par poate fi simptomul unei podoabe capilare slabe sau prezenta unor deficiente nutritive in organism. Si, pentru ca este o problema cu care se confrunta tot mai multi oameni, gasirea unei solutii este necesara.

