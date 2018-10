Cartofi, preţ dublu faţă de anul trecut Directorul Directiei Agricole Harghita, Torok Jeno, a declarat ca productia media la hectar a fost, in acest an, de aproximativ 24 tone, cu 10% mai mica decat in 2017, dar pretul este dublu si exista sperante ca el va mai creste. "Productiile din acest an sunt compensate, oarecum, prin preturile de valorificare, mai bune decat anul trecut. In ultimii 2-3 ani am avut productii mari si pret mic; acum, pretul este practic dublu la cartof fata de anul trecut. Anul trecut era 45-50 de bani (per kilogram n.r.) si acum este de 90 de bani, un leu si chiar 1,1 lei, in functie de calitate si sortiment",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

