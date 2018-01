Cartofi cu usturoi la cuptor, pentru ziua Trisfetitelor

Stiri pe aceeasi tema

- De zece zile tot auzim ca doamna Vasilica Dancila “e o persoana decenta si neconflictuala.” Afirmatia mi se pare de o corectitudine fara fisuri. Daca o trimiti pe Vasilica la piata si ii faci lista – oua, cartofi, varza – va aduce cumparaturile exact in aceasta ordine. Va pune, in plasa, ouale sub cartofi,…

- Un preparat delicios si sanatos ce te ajuta sa iti mentii silueta perfecta. Salata de cartofi dulci cu broccoli si merisoare, o reteta deliciosa ce se prepara intr-un timp foarte scurt.

- Mama unuia dintre copii a vorbit despre situatia periculoasa in care micutii sunt transportati cu microbuzul scolar. "Nu se poate asa ceva. Cine raspunde daca se intampla ceva? Cand am intrebat in aceasta dimineata, soferul ne-a raspuns: nu va mai trimiteti copiii la gradinita. Tineti-i acasa…

- Copiii din satul Traian, comuna Cerna din judetul Tulcea, sunt transportati, in fiecare zi, ca sacii de cartofi in microbuzul scolar. Zilinic, micutii care merg la gradinita sunt inghesuiti...

- Cu ce grasimi gatim. Care sunt bune și care sunt nocive. Grasimile pentru gatit reprezinta un subiect sensibil, iar informațiile sunt adese contradictorii, chiar și cele venite de la specialiști. Asupra unui singur aspect sunt de acord medicii și nutriționiștii: prajitul nu e sanatos, indiferent ca…

- Varza acra sau dulce este foarte sanatoasa și se poate combina cu carne, paste, orez. Este un fel de mancare perfect pentru zilele reci de iarna. Incearca cele trei rețete cu varza propuse de noi. Cu paste | VIDEO Ingrediente: o cutie de paste, o varza alba, o ceapa mare, ulei de masline, o lingura…

- Atunci cand vrei sa pregatești o garnitura rapid sau pur și simplu iți dorești o masa ușoara cu legume, incearca rețeta de ciuperci la tigaie cu usturoi, care te va cuceri de la prima degustare.

- Ingrediente 4 linguri unt1 ceapa tocata2 caței de usturoi zdrobiți40 g faina700 ml lapte200 g cașcaval ras900 g cartofi feliați subțire450 g șunca cubulețepatrunjel tocat, dupa gustsarepiper Mod de preparare – Cartofi gratinați cu șunca…

- De ce ai nevoie pentru budinca de legume cu oua 500 g cartofi 2 linguri ulei 8-10 ciuperci 2 ardei 1 ceapa 3 caței de usturoi 1 praf de sare 10 oua 100 ml lapte 100 g branza rasa piper Cum se prepara budinca de legume…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- China pregateste o misiune pe Luna, pentru a vedea daca unele forme de viata pamantene au vreo sansa de supravietuire pe satelitul natural al Terrei. chinezii vor sa trimita pe Luna cartofi, seminte de arabidopsis si oua de vierme de matase.

- Conopida o desfaci in buchetele si o oparesti in apa sarata in care ai adaugat si o lingura de otet. Apoi ungi cu unt in vas termorezistent si il pudrezi cu pesmet, dupa care pui acolo buchetelele de conopida, bineinteles dupa ce le-ai scurs putin. Apoi cureti si speli ciupercile le tai felii sau…

- Creveții cu sos de usturoi și vin la cuptor, o rețeta plina de savoare pentru care nu trebuie sa petreci mult timp in bucatarie. In mai puțin de 30 de minute poți obține un pranz delicios și sanatos.

- Romanii iși doresc ca 2018 sa le aduca sanatate și armonie. Iar pentru a avea succes sunt gata sa respecte cat mai multe tradiții. Mesele trebuie sa fie pline cu tot felul de bunatați, iar noul an sa ne prinda cu bani in buzunare.

- Câteva sfaturi din batrâni par a fi, cel puțin la prima vedere, leacuri pentru unele afecțiuni. – Catina, morcov și miere – ulcerul varicos piere. – Manânca miere și lamâie – tusea pleaca de la tine. – Dureri articulare…

- Reteta delicioasei salate de boeuf, preparat nelipsit de pe mesele festive ale romanilor, o regasim la Radu Anton Roman, in volumul volumul "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, aparuta la editura Paideia. Pasii pregatirii delicioasei salate trebuie respectati intocmai pentru ca preparatul sa iasa…

- Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un preparat nemaipomenit de bun, aceasta rețeta este soluția perfecta. Budinca de cartofi cu branza si usturoi, un preparat delicios ce se gateste intr-un timp foarte scurt.

- Copiii prezenți la ”Aici eu sunt vedeta” au desenat, iar parinții lor trebuie sa ghiceasca ce le-a trecut prin minte celor mici. Totul pentru puncte. In prim plan, Maria și al sau tatic celebru, Pepe.

- Reteta cozonac cu nuca Ingrediente pentru doi cozonaci: 1 kg faina 250 g zahar 250g unt, un strop de ulei (o lingura, mai exact) 4 galbenusuri zahar vanilat-un plic coaja de la o lamaie sare esenta de rom 0,5 l lapte 35 g drojdie cruda Mod de preparare:Mai intai se pune drojdia…

- Maria (5 ani), fiica cea mare a lui Pepe, dezvaluie cateva dintre secretele celebrului sau tata joi, 21 decembrie, de la ora 21.15, in ultima ediție “Aici eu sunt vedeta” a actualului sezon.

- Cartofi cu sare, mancare veche prin oale sparte, copii desculți in miez de iarna, mizerie și saracie - asta au gasit pe dealurile din Bistrița-Nasaud un grup de tineri din Nasaud. De Craciun, au facut mici bucurii unor oameni care locuiesc in zone greu accesibile, oameni care se chinuie sa traiasca…

- Prorocul Daniel este cinstit pe 17 decembrie. Sfantul Proroc Daniel s-a nascut din seminția lui Iuda, seminție imparateasca. A trait cu 460 de ani inainte de Hristos. Cand Ierusalimul a fost cucerit de imparatul babilonean Nabucodonosor, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi.…

- Pentru ca suntem in plin post al Craciunului, iata o rețeta veche de ''Cartofi de post'', publicata in ''Carte de bucatarie - 1501 feluri de mancari'', in anul 1935, cu o prefața de Constantin Bacalbașa.

- Daca vrei sa prepari un mic dejun rapid si bun, tartinele din cartofi dulci cu nuci si branza de capra sunt solutia perfecta. O gustare delicioasa care te ajuta sa ai o silueta de invidiat.

- Sezonul rece reprezinta perioada perfecta pentru prepararea slaninei, o reteta populara mai ales in Transilvania fiind cea de slanina fiarta, cu usturoi si pudrata cu boia. Slanina trebuie fiarta intr-o zeama aromata sau exista si varianta fierberii in zeama de varza, pentru ca slanina sa-si piarda…

- Cel mai gustos si ieftin preparat se gateste din cartofi, oua si branza. O chiftea delicioasa, desi nu contine carne, cu multa verdeata, cu branza de vaci ori telemea, deliciosul aperitiv este simplu, sanatos si delicios. Reteta chiftelutelor din cartofi o regasim in lucrarea celebrului gastronom Radu…

- Produsele fast-food îngrașa și ne distrug sanatatea. Iata ce poți face ca sa nu te afecteze burgerii, pizza, sau delicioșii cartofi prajiți Cercetatorii susțin ca nu trebuie sa eliminam complet din dieta alimentele nesanatoase, ci sa controlam…

- Un pasionat de agricultura din județul Neamț a reușit, anul acesta, sa obțina o planta de cartof care a rodit și vinete. Valentin Cucu (Foto) a postat pe pagina sa de socializare cea mai noua realizare din gradina de legume: planta de la care a obținut atat tuberculi de cartof, cat și vinete. Legumicultorul…

- Potrivit unui video de pe LiveLeak, o doamna a fost pacalita in urma cu cateva zile de Black Friday. Evenimentul a avut loc in Wisconsin, Statele Unite Femeia a vazut un camion marcat cu insemne de Black Friday intr-un mod cat se poate de ostentativ. Acesta avea baloane lipite…

- Uneori nu vrei sa stai cu chirie, ci trebuie sa faci asta. Motivele pentru care cineva ar dori sa locuiasca intr-un loc inchiriat pot fi diverse. Fie de a ieși de sub ochii mereu prezenți ai parinților, fie de a schimba orașul sau de a fi mai aproape de locul de munca, pentru a reduce timpul pierdut…

- Am dat in piata peste vanzatori de tot felul. Unii amabili, altii mai putin. Ieri am cerut niste hrean. Mi-l cantareste, trei lei. Dati-mi si niste usturoi romanesc, vreo zece capatani. Cinci lei, imi spune. Scot zece lei, marfa ma costa opt in total. Vrea sa-mi dea rest doi. Completati cu usturoi in…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Cunoscuta mancare traditionala romaneasca se pregateste usor si repede, in cel mult o ora si jumatate, dar e nevoie de atentie la pregatirea ingredientelor si la ordinea in care le adaugam pentru a asigura reusita preparatului.

- De ce ai nevoie pentru saleuri 450 g fainarozmarin tocat, dupa gustsare, dupa gust1 lingurița zahar150 ml apa2 linguri ulei de msaline6 linguri parmezan ras Citeste si Mamaliga cu branza, ciuperci si ou ochi Cum se fac saleurile Amesteci faina…

- Daca sunteti fan slanina, atunci aceasta reteta va fi cu siguranta pe placul dvs. Ingrediente: – o bucata de slanina cu straturi de carne – 1 litru de apa – 0,5 pahar de sare granulata – un pumn de coji de ceapa si o ceapa – cativa catei de usturoi – condimente dupa gust Mod de preparare: 1. Fierbeti…

- China este cel mai mare producator de orez, cu recolte de peste 200 de milioane de tone pe an, care se exporta in intreaga lume. In ultima vreme, mai multe surse vorbesc despre problema orezului din plastic. Aceasta ar fi o rașina artificiala care se amesteca bine cu amidon de cartofi, dupa care i se…

- V-ati intrebat vreodata cum reuseau sa aiba atata putere sclavii care au ridicat piramidele? Se pare ca secretul consta intr-o bautura absolut miraculoasa descoperita de vechii preoti egipteni, care ajuta totodata la o viata lunga si sanatoasa. A

- Ingrediente: 4 pulpe de curcan, 3-4 cartofi dulci feliați, merișoare dupa gust, 8 caței de usturoi pisați, 100 g unt, ulei, 2 linguri rozmarin tocat, ½ lingurița cimbru, mix de condimente, dupa gust sare si piper. Mod de preparare Preincalzești ...

- Modul de preparare a inlocuitorului de cafea neobisnuit este consemnat in cartea de bucate „Buna menajera” (1871) a Ecaterinei Steriady-Malaxa si, potrivit autoarei, era destul de raspandit acum un secol si jumatate.

- De ce ai nevoie pentru piept de pui cu sos pesto 2 piepți de pui dezosați 1 dovlecel 6-7 cartofi mai mici 2 morcovi 200 g sos pesto 200 g mozzarella 10 caței de suturoi 50 ml ulei sare piper. Citeste si Mamaliga cu branza,…

- Ingrediente: 4 pulpe de curcan3-4 cartofi dulci, feliațimerișoare, dupa gust8 caței de usturoi, pisați100 g untulei2 linguri rozmarin tocat½ lingurița cimbrumix de condimente, dupa gustsarepiper. Afla cum se prepara pulpele de curcan…

- Traficul rutier este oprit, luni seara, pe DN1, la ieșire din localitatea Unirea, din cauza unei remorci cu cartofi care s-a rasturnat pe partea carosabila. Remorca cu cartofi a unui camion s-a rasturnat, luni seara, in jurul orei 20.00, la ieșire din localitatea Unirea. Traficul rutier este oprit pe…

- Fie ca sunt indragostiți de motociclete, picturi, roșii negre de 1 kilogram, dovlecei de dimensiuni impresionante sau cartofi mov, fie ca se lasa vrajiți de construcția unei mașini de epoca in miniatura sau buchete comestibile și sculpturi in fructe – acești bistrițeni au un punct in comun: toți muncesc…

- Ingrediente 1 kg cartofi, feliați rondele5 linguri untulei1 lingurița cimbru uscat1 lingurița rozmarin2 lingurițe usturoi pudra1 lingurița busuioc250 ml fiertura de puisarepiperpatrunjel tocat, pentru servire Afla cum se prepara cartofii rumeniți…