Cartofi copţi, cu brânză, pe un pat de salată verde Mod de preparare Cartofi copti, cu branza, pe un pat de salata verde Se spala cartofii, se lasa in coaja si se baga la cuptor, la foc potrivit, sa se coaca timp de aproape o ora. Apoi, se curata, se rup in bucatele, se amesteca cu untul, branza faramitata si cu maslinele taiate in felii. Intr-un bol se rupe salata verde in bucati, dupa ce a fost spalata bine sub jet de apa, se adauga sare, zeama de lamaie si ulei. Peste acest pat de salata verde se asaza cocolosul de cartofi si se orneaza cu ceapa verde si ceapa rosie tocate marunt. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

