- "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este o modificare fundamentala a Constitutiei acestei tari", a declarat Wylie, in cursul audierii sale in cadrul unei comisii a Camerei Comunelor, camera inferioara a Parlamentului britanic"Cred ca este complet rezonabil sa spunem ca ar fi putut…

- Christopher Wylie, fost director pentru cercetare al companiei Cambridge Analytica, sugereaza ca predecesorul sau, Dan Muresan, ar fi fost otravit in Kenya, dupa ce contractul la care lucra "nu a mers cum trebuia", informeaza presa britanica.

- Dan Muresan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, a fost gasit mort intr-o camera a unui hotel din Nairobi (Kenya), in anul 2012. Acesta lucra pentru firma Cambridge Analytica la campania electorala a presedintelui kenyan Uhuru Kenyatta. "Oamenii suspectau ca a fost…

- Christopher Wylie, fostul angajat al Cambridge Analytica, cel de la care a pornit scandalul datelor celor 50 de milioane de utilizatori de Facebook, a fost audiat de parlamentarii britanici, marți. In timpul...

- Co-fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a refuzat solicitarea Parlamentului britanic de a fi audiat in legatura cu scurgerea de date din scandalul Cambridge Analytica, scrie news.ro, citeaza digi24.ro.

- Si-ar fi dat britanicii votul in favoarea Brexit in 2016 fara Cambridge Analytica? "Nu, ea a jucat un rol crucial, sunt sigur", a raspuns fostul director de cercetare al Cambridge Analytica, conform declaratiilor publicate marti de cotidianul francez Liberation, care l-a intervievat duminica pe Wylie…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters conform News.ro . Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie…

- Michael Schumacher s-a lovit la cap, de o stanca, si a avut nevoie de doua operatii pe creier. De atunci, nici o informatie despre starea sa de sanatate nu a mai fost facuta publica. Michael Schumacher, fotografia de 1,1 milioane de euro. POLITIA ancheteaza CAZUL "Ce va pot spune este…

- Trei copii care au intrat in contact cu Serghei Skripal au fost duși la spital. Trei copii care au intrat in contact cu Serghei Skripal au fost duși la spital pentru ca autoritațile sa verifice daca viața le este pusa in pericol. Fostul spion rus le-a oferit copiilor paine ca sa hraneasca rațele, fara…

- Un polițist beat din Alexandria a intrat cu mașina intr-un microbuz oprit pe marginea drumului. Barbatul, imbracat in uniforma, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,92 de miligrame de alcool in aer, dupa ce s-a chinuit minute in șir sa sufle in etilotest. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata…

- Mesajul Ginei Pistol dupa ce s-a aflat ca ea și Smiley locuiesc impreuna. Se pare ca vedeta de la Antena 1 traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Recent, s-a spus ca ea și artistul s-au mutat impreuna, insa niciunul dintre ei nu a confirmat asta. Smiley și Gina Pistol sunt impreuna de aproape…

- Cinci copii cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani au dat zeci de spargeri la Braila. Polițiștilor le-au trebuit luni bune sa dea de urma micilor infractori și sa recupereze prejudiciul provocat de ei, care nu e deloc de neglijat: 25.000 de lei Potrivit Poliției Braila, la data de 23 martie, politistii…

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa de hotel". Dan Muresan…

- Alexandru Kogan a extras 50 de milioane de profiluri din Facebook pentru Cambridge Analytica. Barbatul este un psiholog nascut in Republica Moldova, cu scoli in SUA si Hong Kong. Kogan a extras datele folosind o aplicatie care a cules date de pe platforma Facebook, dar nu doar de la utilizatorii…

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de...

- "Merita o scurta analiza a activitații acestui partid in Parlament. Este o lipsa de imaginație semnificativa pentru acest partid și pentru cei care gandesc strategia, sa se centreze numai pe tema stricta a haștagului 'fara penali' și sa se concentreze doar pe a face scandal, cu toate consecințele…

- Este parerea profesorului Konstantin Korotkov, de la Universitatea Naționala de Cercetare din Rusia, care atrage atenția ca deși par niște mumii obișnuite, ele nu sunt umane pentru ca au și o forma distincta a corpului, iar viecare mana și picior e prevazut cu cate trei degete, scrie click.ro. Nimic…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, in fata Parlamentului britanic, ca "foarte probabil" Rusia este responsabila pentru otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal si a cerut Moscovei explicatii pana la sfarsitul zilei de marti, scrie AFP.

- Procesul in care sunt judecati politistul Traian Berbeceanu si fostii sai anchetatori va fi reluat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost declarat apel in dosarul in care, pe fond, Berbeceanu a fost achitat de fata de acuzatiile care i-au fost aduse, iar procurorul Ioan Muresan, anchetatorul…

- Proteste in Parcul Izvor fata de modificarea legilor justitiei Aproximativ 200 de persoane protesteaza, si la aceasta ora, în Parcul Izvor la intrarea de la Camera Deputatilor. Oamenii sunt nemultumiti de modificarile legilor justitiei adoptate recent în Legislativ si cer demisiile…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- Fundatia „Open Society” (societatea deschisa) a lui George Soros a donat banii grupului „Best for Britain”. O persoana familiara cu situatia a adaugat ca Soros a organizat o cina la proprietatea sa din Londra pentru a incuraja initiativa. Printre participantii la aceasta cina s-a numarat si Martin Sorrel,…

- Miliardarul George Soros a finantat cu 450.000 de euro grupul anti-Brexit al carui co-fondator este femeia de afaceri Gina Miller. Fundatia a fost infiintata pentru a sustine campania impotriva deciziei Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana, conform Financial Times. Fundatia „Open…

- Decizia face parte dintr-un plan pe termen lung de a mari capabilitațile seifului, relateaza Bloomberg . Seiful Apocalipsei sau Banca mondiala de seminte, aflata la 1.300 de kilometri de Polul Nord, adaposteste seminte de la o multime de soiuri de cereale si legume, unele extrem de vechi, altele rezistente…

- Un cerșetor care agresa trecatorii ce nu ii dadeau bani a fost ridicat de polițiștii din Suedia, iar oamenii legii au fost șocați sa constate ca acesta avea asupra lui in jur de 6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a peste 600.000 de euro, scrie The Sun. Omul fara adapost lansa amenințari la…

- Olivia Burt, in varsta de 20 de ani, a murit, in fața clubului de noapte Missoula, dupa ce a fost strivita in momentul in care oamenii s-au imbulzit la intrarea in local. Se pare ca un grup de tineri a inceput sa impinga oamenii care stateau la coada, iar fata a fost prinsa sub un…

- Scrisoarea primita la Comisia parlamentara comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul activitatii SRI de la analistul politic Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret a fost trimisa spre solutionare Birourilor permanente reunite ale celor…

- La o saptamana dupa ce specialistii au declarat ca specia umana a parasit Africa mult mai devreme decat se credea anterior, o alta descoperire schimba din nou data momentului in care a avut loc marea migratie.

- Videle. Un oraș aproape pustiu, dar care a dat Romaniei trei miniștri și un premier. Numirea Vioricai Vasilica Dancila in funcția de prim-ministru a tulburat liniștea micului oraș din Teleorman. Ziua votului de investitura a noului cabinet nu a trecut neobservata in randul localnicilor. Departe de discursurile …

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Petre Daea a fost validat cu 21 voturi pentru si 10 impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica,…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila sunt audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern.La momentul transmiterii acestei știri, cațiva protestatari #rezist s-au adunat…

- Prim-ministrul britanic Theresa May este presata de membrii Partidului Conservator pentru a oferi mai multa claritate asupra dorintelor Marii Britanii privind acordul pentru Brexit, altfel va risca un vot de neincredere din partea membrilor propriului partid, informeaza The Guardian conform News.ro…

- Raspunsul lui Dragnea dupa avertismentul transmis de Comisia Europeana Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia…

- ONG-urile ”Inițiativa Timișoara” și ”Societatea Timișoara” transmit ca „autoritarismul și dictatura se instaleaza treptat, prin invrajbirea diferitelor categorii sociale, prin folosirea unor instituții publice ca instrumente politice de represiune”. Reacția vine dupa ce polițiștii din Timiș au deschis…

- Marin Anton, nasul fostului fotbalist Daniel Prodan, a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA. Oamenii legii au dispus trimiterea in judecata a fostului deputat PNL, totodata ex-secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. Regretatul Didi Prodan a murit pe 16 noiembrie…

- „Divide et impera” este mai actual acum mai mult decat oricand, intr-o societate romaneasca in care demonii par sa macine pe cat de constant, pe atat de spectaculos oameni și instituții, ajungand pana la urma la maduva din coloana oricarui stat: increderea populației in sine și in autoritatea care ar…

- Elon Musk a prezentat recent o imagine cu super-racheta Falcon Heavy cu care doreste sa transporte, in 2018, oameni pe Marte. In prezent, nava se afla in etapa de a asambla in hangarul Space X din Florida. Uriasa racheta va efectua primele teste de zbor luna viitoare, informeaza The Sun. Anterior, cea…

- Michael Schumacher se afla in locuinta sa din Lake Geneva (Elvetia), ajutat de o adevarata armata de medici. Din informatiile neoficiale publicate in presa germana, Michael Schumacher poate respira singur si isi misca mana, dar nu poate merge si nici nu poate comunica. Fiica lui Michael Schumacher,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe.