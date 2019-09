Stiri pe aceeasi tema

- O scoala catolica din Nashville a retras cartile "Harry Potter" din biblioteca sa, motivand ca acestea includ "blesteme si vraji, care atunci cand sunt citite de o fiinta risca sa invoce spiritele rele", scrie The Guardian.Ziarul local The Tennessean a anuntat ca pastorul de la scoala catolica…

- O scoala catolica din Nashville a retras cartile "Harry Potter" din biblioteca sa, motivand ca acestea includ "blesteme si vraji, care atunci cand sunt citite de o fiinta risca sa invoce spiritele rele", scrie The Guardian.

- O școala romano-catolica din Tennessee a renunțat la toate exemplarele din seria Harry Potter de J.K. Rowling. Carțile au fost îndepartate de pe rafturile bibliotecii dupa ce pastorul colegiului, Dan Reehill, a facut investigații și a aflat ca vrajile și blestemele descrise în poveste sunt…

- Cercetatorii au studiat cu ajutorul unui mini-microscop structura și distribuția spațiilor din corpul uman. Astfel, au descoperit un organ uman care ar putea fi cel mai mare organ din corpul tau.

- Pentru asigurarea unui grad de siguranța și fluența a traficului rutier, Serviciul Rutier Prahova a urmarit diminuarea tensiunilor ce pot fi generate de catre participanții la trafic in zonele predispuse la ambuteiaje in anumite intervale de timp. In contextul celor analizate și conform prevederilor…

- Lecția originala de mediu a cuprins un traseu tematic ghidat dedicat arborilor remarcabili și biodiversitații, specialistii UBB vorbindu-le elevilor din clasele a II-a si a IV-a despre importanța spatiilor verzi, a protectiei mediului si despre rolul arborilor din punctul de vedere al calitații aerului…

- Un profesor din Argentina a starnit furia unui grup de m[mici. Acestea au mers la școala și l-au luat la bataie dupa ce au aflat ca le pipaia pe fetele lor. Incidentul a avut loc intr-o școala din orașul argentinian La Plata. Opt mamica furioase au mers la Școala nr.22 pentru a-l intalni pe unul dintre…

- In primii 2 ani de existența in Oradea, in cadrul ISO s-au format mai multe grupe in cadrul creșei și gradiniței și clase in invațamantul primar. ISO este un loc vibrant, cald, care ofera un mediu propice pentru copii sa invețe. De la o varsta frageda, profesori cu inalta calificare…