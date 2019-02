Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții președinției romane a Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la un acord informal cu privire la un regulament care va spori securitatea carților de identitate ale cetațenilor UE și a documentelor de ședere eliberate cetațenilor UE și membrilor familiilor acestora care nu sunt…

- Eliminarea apostilarii și a altor formalitați privind documentele oficiale emise de un stat membru al Uniunii Europene (UE) și prezentate apoi in alt stat membru se regasește intr-un act normativ emis la nivelul UE și care se aplica, din 16 februarie, in mod direct și in țara noastra. Eliminarea acestor…

- Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Ministerul Justiției și Serviciul Roman de Informații, a elaborat proiectul de lege pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului. Prin proiect…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a reiterat, la Strasbourg, angajamentul Romaniei de a fi un partener de incredere in procesul decizional la nivelul Uniunii Europene pe durata exercitarii de catre tara noastra a presedintiei Consiliului UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis…