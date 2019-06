Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25.06.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Investigatii Criminale au efectuat un numar de 28 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Iasi, Neamt, Suceava, Brasov, Bihor si municipiului Bucuresti, intr-o cauza…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air se asteapta la o crestere a profitului in acest an, dupa ce rezultatele pe 2019 au fost in linie cu estimarile, transmite Reuters. În actualul an financiar, Wizz Air estimează că profitul său net se va situa între 320 şi 350 de milioane…

- Bijuterii de peste trei milioane de euro ce aparițin artistei Rita Ora au fost uitate intr-un avion. O asistenta a cantareței britanice a uitat bagajul de mana in care se aflau bijuteriile Ritei Ora, iar acesta a fost plimbat intre doua aeroporturi din Londra pentru a ajunge din nou in Franța, unde…

- Persoana desemnata sa transporte bijuteriile si-a uitat bagajul de cabina in care se aflau bijuteriilor. In final, au fost recuperate la Londra, a indicat o sursa din Politie pentru AFP. Pe 16 mai, femeia care transporta bijuteriile si-a dat seama ca si-a uitat bagajul de cabina si paltonul atunci cand…

- Marie-Madeleine Dioubate, o fosta candidata la alegerile prezidențiale din Guineea, a anunțat poliția din Paris ca i-a fost furat un diamant care valoreaza 45 de milioane de dolari. Politiciana a declarat ca s-a intalnit intr-un hotel din Paris cu doi barbati, care s-au dat drept rusi. Cei doi au expertizat…

- Proiectul de lege pentru aducerea in tara a aurului depozitat la Londra a primit votul decisiv al Camerei Deputatilor si urmeaza sa fie trimis presedintelui Klaus Iohannis, spre promulgare. Desi pare ca...

- Gustul laptelui adevarat, direct de la vacuta ingrijita cu mare atentie, pare sa fie mai degraba pe cale de disparitie, in ziua de astazi, cand toate produsele sunt ultraprocesate. In toata aceasta abundenta de "bunatati" produse in serie, un brand 100% romanesc este singurul care vinde produse…

- Societe Generale intentioneaza sa concedieze aproximativ 600 de angajati de la divizia sa de investitii bancare din Paris si alte cateva sute de la subsidiarele din Londra si New York, au declarat, pentru Reuters, surse din grupul bancar francez potrivit Agerpres. In urma cu doua luni, directorul…