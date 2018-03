Stiri pe aceeasi tema

- Zilele geroase si folosirea intensa a sistemelor de incalzire au dus la izbucnirea mai multor incendii. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava a fost alertat, in interval de doar 24 de ore, de miercuri de la ora 8.00 si pana joi, la ora 8.00, de izbucnirea a noua incendii. Asta in ...

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- – una dintre victime este un copil de doar doi ani – cazul a fost preluat de politisti si procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, care vor trebui sa stabileasca in ce imprejurari au murit cele doua persoane Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au fost…

- Pichetul de pompieri Cimpeni a intervenit, duminica, pe strada Principala din localitatea Bubești, comuna Arieșeni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni turistice. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție, in cooperare cu Stația de pompieri Ștei…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o vila din statiunea Busteni, mai mulți turiști fiind evacuți. Șapte adulti si trei copii au fost evacuați in urma incidentului la o vila din Bușteni. Pensiunea unde a izbucnit incendiul este langa partia de schi Kalinderu. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- O pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri, care sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti, a cazut peste liniile ferate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae.…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Mobilizare ca la carte a specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea pentru salvarea unui caine care a cazut intr-o fantana. Unul dintre salvatori a coborat peste opt metri in puțul cu un diametru de doar un metru, pentru a scoate din apa un Rottweiler. Animalul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova anunța ca un copac a cazut pe firele electrice in Sinaia, in sensul giratoriu de la Penny, pe DN 1, la km 124. Un echipaj de pompieri intervine pentru a degaja copacul. De asemenea, un echipaj Electrica a venit la fața locului pentru a opri…

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa acorde ajutor unui conducator auto, care s a ratacit pe camp intre Techirghiol si Movilita. Persoana care a solicitat ajutor a fost localizata prin GPS de catre militarii ISU Dobrigea din dispecerat, pe DJ393. Intervine…

- Pomperii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov au intervenit, vineri dimineata, la un incediu in Centrul Vechi al Brasovului. Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de o autoscara si o autospeciala cu apa si spuma. In plus, doua autospeciale SMURD au intervenit, in conditiile…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Maramureș a fost solicitat sa intervina, in ultimele 24 de ore, la patru incendii izbucnite in Baia Mare, Targu Lapuș sau Remetea Chioarului.

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la sediul instituției, marți, 31 ianuarie, activitatea desfașurata de instituție pe parcursul anului 2017. La conferința au fost prezenți lt.col. Adrian Dobocan, inspectorul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Salaj a organizat luni, 29 ianuarie, o sedinta comuna in urma reactualizarii si aprobarii Planului rosu de interventie la nivelul judetului Salaj. La activitate au fost prezenti reprezentanti ai mai multor institutii care colaboreaza in cadrul activarii…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin.

- Daca nu au panouri de avertizare, cluburile, hotelurile și restaurantele pot fi amendate. De ieri! Firmele care dețin cluburi, restaurante, hoteluri și alte spații asemenea care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa…

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat.…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Trafic feroviar ingreunat pe Valea Prahovei, la Valea Larga. Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- Pompierii au intervenit marți pentru stingerea unui incendiu pe str. Ulmului din Targu Jiu. O anexa gospodareasca in care erau obiecte de mobilier și haine a ars pe o suprafața de 20 de metri patrați. Inspectoratul pentru Situații de Urg...

- F.T. Aproape ca nu a fost zi, aproape ca nu a fost noapte in care pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova sa nu fi fost solicitați, la acest inceput de an, pentru a stinge fie un autoturism care a luat foc asa, nitam-nisam, in mijloc de strada, fie…

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- Incendiul izbucnit sambata seara la un abator situat in comuna prahoveana Aricestii Rahtivani a fost stins, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei interventii care a durat peste cinci ore. Specialisti au stabilit ca focul a pornit in urma supraincalzirii unei sobe metalice, conform News.ro.…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Un autoturism este cuprins de flacari, vineri, pe DN1, in zona localitații Unirea, informeaza ISU Alba. ”Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1, in zona comunei Unirea”, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba. Revenim…

- Alarma generala in localitatea Calugareni, județul Prahova, unde nu mai puțin de opt case au ars, in nicio luna, iar concluziile specialiștilor sunt șocante: de fiecare data, focul a fost pus. Ciudat este faptul ca polițiștii au prins un suspect care este internat la psihiatrie și au și probat unele…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 60 de metri patrati si a cuprins un depozit in care sunt produse usor inflamabile, respectiv vopsea si diluant. Depozitul apartine unei fabricide…

- Flacara sondei din localitatea Moftinu Mare, care arde de mai bine de doua saptamani, a fost stinsa de cantitatea mare de apa care iese din pamant, dar capul sondei nu a fost inca inlocuit, astfel ca pompierii sunt pregatiti sa o reaprinda daca vor fi depistate din nou gaze, informeaza Inspectoratul…

- Garda de intervenție Sebeș a intervenit joi, la ora 21.09, in localitatea Sasciori, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabana, proprietatea lui B.E.H. Pompierii militari au acționat cu trei austospeciale de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Sasciori.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Salaj a intervenit vineri, 29 decembrie, la ora 5, pentru a salva doua ovine cazute intr-un canal stradal de scurgere a apei situat pe strada Morii din Jibou. Animalele au fost salvate si predate proprietarului. Intervenția a fost asigurata de Secția de Pompieri…

- Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare. Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare, care arde de mai bine de cinci zile, si în perioada Craciunului, nefiind gasita înca…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Argeș a primit, prin Proiectul MULTIRISC Modul I, demarat de IGSU, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi. Autospeciala poate interveni pana la o inaltime de 42 de metri si poate sa fie folosita atat pentru stingerea incendiilor, cat si pentru…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” a judetului Braila deruleaza in aceasta perioada, pana la sfarsitul anului, actiuni de verificare la obiective frecventate de un numar mare de persoane, fiind vizate cluburile, barurile si discotecile.

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” au organizat si desfasurat, luni, 18 decembrie, mai multe activitati de informare preventiva la Scoala Gimnaziala Agrij. Activitațile au cuprins, printre altele, derularea unui exercitiu de alarmare-evacuare in cazul producerii unui…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta > a ajuns, la inceputul acestei saptamani, in mijlocul copiilor din Carastelec, intr-o actiune de informare si prevenire pe intelesul celor mici. Pompierii au organizat o serie de activitati de informare preventiva la Scoala Gimnaziala Carastelec, pompierii venind…

- Incepand din aceasta luna ISU „Someș” Satu Mare va beneficia de serviciile unui scafandru. Este vorba despre sergent-major Hajdu Christopher. Timp de opt saptamani, Christopher s-a pregatit la Centrul de Scafandri al Ministerului Apararii Naționale, din Constanța. De menționat este faptul ca el este…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bihor a desfasurat, joi seara, un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul producerii unui eveniment la un obiectiv economic, avand ca efect scurgeri de substante periculoase.