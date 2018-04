Stiri pe aceeasi tema

- Vestile nu sunt deloc bune pentru abonatii Engie Romania, intrucat de la 1 aprilie vor plati facturi mai mari cu 10% la gaze, informeaza Romania TV.Scumpirile vor afecta 1,6 milioane de romani din Bucuresti si alte 19 judete din sudul tarii, acestia urmand sa scoata mai multi bani din buzunar cand va…

- • PROFITUL CEO, MANCAT de CERTIFICATELE CO2! Pretul certificatelor CO2 a depasit 14 euro. Complexul Energetic (CE) Oltenia (CEO), cel mai mare producator de energie pe baza de carbune, are cel mai mult de suferit, pentru ca trebuie sa achizitioneze un certificat pentru fiecare megawatt produs.…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca un club care il doreste pe mijlocasul Constantin Budescu il poate transfera daca achita clauza de reziliere a contractului jucatorului, in valoare de trei milioane de euro. "Eu nu stiu (n.r. - de interesul Slaviei Praga pentru Budescu). El are o…

- Pretul medicamentelor ar putea sa scada din nou. Ceea ce pare o veste buna pentru pacienti ar putea face sa dispara din farmacii 120 de tratamente ieftine. Producatorii ameninta ca nu le vor mai face, pentru ca nu isi vor acoperi costurile. Iar pentru 24 dintre acestea nici nu exista alternativa. Viitorul…

- In aceasta dimineața, un incendiu a izbucnit la o garsoniera de la etajul 1 al unui bloc situat pe strada Brazilor, din cartierul Noua. Din cauza fumului dens, 20 de persoane au fost evacuate din imobil, șapte dintre ele fiind evaluate medical, iar patru fiind transportate la spital. Doua dintre…

- Compania aeriana Tarom a inaugurat duminica zborul aerian care leaga Timisoara de Iasi. Pretul unui bilet porneste de la 20 de euro de persoana, iar frecventa zborurilor va fi de patru pe saptamana.Directorul companiei aeriene Tarom, timisoreanul Werner Wolff, a venit la Timisoara la bordul…

- Marina Amaral, un artist digital pasionat de istorie, a colorat in ultimii trei ani numeroase fotografii vechi, printre care si ultimele imagini cu o prizoniera poloneza de 14 ani de la Auschwitz. Amaral a reusit sa scoata la lumina trecutul...

- Rapiditatea cu care apar pe piața noi modele de telefoane mobile este impresionanta și te poate impulsiona in orice moment sa cheltuiești banii pe ultimul device lansat. Inainte de toate, pune-ți doar o simpla intrebare: ce funcții trebuie sa indeplineasca telefonul pe care mi-l doresc? Multe dintre…

- Metrorex anunta in 2011 ca vrea sa concesioneze pe 30 de ani unui operator privat serviciile de transport de calatori pe viitoarea magistrala Bragadiru – Voluntari, care ar fi trebuit sa fie gata pana in 2020. Magistrala 7 urma sa fie primul parteneriat public – privat la metrou, in cadrul caruia…

- Potrivit specialistilor, caisii si piersicii sufera cel mai tare si exista riscul sa nu rodeasca deloc. Dar este loc si de mai rau. Daca temperaturile continua sa scada, nu vom avea nici mere, cirese sau prune. Ploaia inghetata si chiciura din ultimele 48 de ore au compromis livezile din Dobrogea.…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.…

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un barbat din municipiu care, in dupa amiaza zilei de sambata, ar fi intepat cauciucurile mai multor autoturisme parcate in cartierul Barabant. In seara zilei de 17 martie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii,…

- Companiile Mercedes si Karsan au contestat licitatia Primariei Generale pentru achizitionarea a 400 de autobuze, in urma careia a fost declarata castigatoare compania turceasca Orokar. Gabriela Firea declara catre trebuie schimbata legislatia achizitiilor publice. Nemultumiti de rezultatul…

- Actorii Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu au pregatit o noua surpriza pentru cei mici: „Petrica si lupul". Premiera va avea loc duminica, 18 martie, de la ora 11.00. Pretul unui bilet este de 20 de lei....

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat...

- In mai putin de o luna, si la diferenta de o saptamana, catolicii si ortodocsii sarbatoresc Pastele. In 2018, sarbatorile au loc in prima saptamana din aprilie, si, din cauza timpului scurt, crescatorii spun ca mieii nu vor ajunge la greutatea optima. Pentru a-si vinde marfa, unii s-au orientat…

- Pretul mediu de achizitie al unui smartphone a crescut simtitor anul trecut, de la 330 de dolari in ultimul trimestru din 2016, la 360 de dolari in perioada similara a anului trecut, potrivit firmei de cercetare Counterpoint Research. Asta desi...

- Asociația S.O.S. Autism Bihor organizeaza seara caritabila ,,Impreuna pentru autism”. Evenimentul va avea loc in 23 martie, de la ora 18, la sala de evenimente Pandora Palace. „Anul acesta Pandora Palace, care este o locatie eleganta, rafinata, exclusivista este sponsorul principal al…

- Mircea Sandu, 65 de ani, fost șef al FRF, a dezvaluit pentru GSP.RO, dupa acuzele lui Razvan Burleanu, ca a primit mai multe cadouri, printre care și un ceas de 20.000 de euro (Detalii aici). "Am primit cadouri de la Federațiile din Italia, Spania, Irak. De la ultima imi aduc aminte ca am primit un…

- Specialiștii de la Asociația Pro Infrastructura afirma ca, fața de vizita de la precedenta vizita din decembrie 2017 avansul este considerabil, mai ales la structura stației Raul Doamnei și la Parc Drumul Taberei, acestea fiind (alaturi de Academia Militara și Eroilor) punctele nevralgice de pe magistrala.…

- Corala „Ciprian Porumbescu" a Asociatiei Culturale "Crestinii Bucovinei" din Suceava aduce pe scena Auditoriumului "Joseph Schmidt" un concert pascal, astazi, 6 martie, de la ora 19.00.Pretul unui bilet este de 10 lei, iar acestea se pot achizitiona si on-line de ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit luni despre unul din cele mai importante aspecte ale noului proiect care privește reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Astfel, conform noii propuneri, ar urma sa fie creata o instituție care sa funcționeze cu costuri reduse și care sa administreze…

- Ed Bezzant, tanarul din Marea Britanie care a anunțat anul trecut ca iși vinde mașina Porsche pe suma de 20 de lire, revine cu o noua oferta. De data aceasta, cu bolid Jaguar alb F Type. Prețul? Același.

- Suntem printre europenii care dau foarte mulți bani pe mancare. Așa se explica și avalanșa de magazine din zona de retail alimentar. Vestea proasta este ca anul acesta vom cheltui și mai mult pentru produsele de baza.

- Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti a majorat tarifele pentru serviciile prestate la Bazinul Olimpic din Pitesti. Prețul unui bilet de intrare la Bazinul Olimpic pentru copiii sub 10 ani, studenți și pensionari va fi de 10 lei, cu 3 lei mai mult decat in prezent, iar…

- Avioane de razboi au lovit din nou ultima enclava rebela Ghouta de Est, din apropierea capitalei siriene, pentru a cincea zi consecutiva, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut un armistitiu si sa se opreasca unul dintre cele mai violente atacuri aeriene asupra civililor si sa previna un "masacru",…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Un raport intocmit de inspectorii Curții de Conturi arata ca edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a achitat ilegal 4,244 de milioane de lei, adica un milion de euro pentru flori și salubrizare....

- Un cititor al ziarului nostru ne-a trimis la redactie fotografii care ilustreaza foarte bine tema campaniei "Ploiestiul paralel", lansata de Ph-online.ro. Maldare de gunoaie, un adevarat focar de infectie, se dezvaluie locuitorilor de pe strada Nucetului. Vina nu apartine doar celor care…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa lanseze, in martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicata populatiei, la pretul de un leu/instrument. "Pentru populatie o sa implementam un program nou, Programul Tezaur. Este un instrument nou pentru populatie, care va fi distribuit…

- In acest an se modifica tarifele de referința ale polițelor de asigurare de raspundere civila auto RCA. Vicepreședintele ASF Cornel Coca Constantinescu a explicat ca unii șoferi vor fi obligați sa plateasca mai mult pentru asigurarea auto, intrucat calculele vor fi realizate dupa coordinate noi, in…

- Epopeea contractului dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Telekom Romania cu privire la fostul sediu Romtelecom din Fundatie, actual Corp R al UAIC, a luat final ieri, cand institutia de invatamant superior a luat decizia de a achizitiona imobilul pentru 2,165 milioane de euro, fiind…

- La licitatie nu s-a prezentat nimeni interesat sa cumpere la acest pret, a anuntat lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea, care a precizat ca nimeni nu a trimis nici o oferta scrisa, desi in anuntul licitatiei se mentionase ca se pot face avansa sume si sub pretul de pornire al licitatiei.…

- Festivalul Neversea continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de pe plaja din Romania, Neversea, va avea loc loc in perioada 5 – 8 iulie, in Constanta. Impreuna cu artisti de renume…

- In aplicarea H.C.L. nr.25/30.01.2018 privind aprobarea atribuirii prin licitatie publica cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului in vederea desfasurarii comertului stradal ocazional „Martisor 2018” si a caietului de sarcini aferent, Primaria muncipiului Ramnicu-Valcea face…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la doua imobile situate pe strada Merisani, in cartierul Ferentari din Bucuresti, suprafata afectata fiind de 700 mp, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Nicio persoana nu a fost ranita, potrivit primelor informatii furnozate de Mediafax.

- Transportatorii atrag atentia ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft ale produselor de stricta necesitate si, similar, tarifele de transport persoane, in urma majorarii costurilor cu carburantul…

- Un clip publicat pe canalul Name Explain de pe YouTube arata de ce se numeste Romania asa si nu Italia. Romania vine, potrivit naratorului, de la „romanus”, cuvantul latin pentru „roman - cetatean al Romei”. Dacia a fost provincie romana, asa ca nu surpinde faptul ca tara noastra a ajuns sa se numeasca…

- Un tribunal regional din Frankfurt a dispus vineri ca nucilor le este permis sa cada din nuci, concluzionand ca acest eveniment ce are loc anual in timpul toamnei poate fi considerat ''o intamplare care face parte din natura''. Hotararea a fost data in urma unei cauze inaintate tribunalului de o femeie…

- Accidentul rutier, in care au fost implicate doua autovehicule s-a petrecut astazi, 27 ianuarie 2018, in jurul orei 11.40, la pasarela din cartierul albaiulian „Partoș”. Coliziune intre un autoturism marca Opel și o autoutilitara Ford la pasarela din cartierul Partoș, Alba Iulia. Din primele informații…

- Pretul petrolului a atins cele mai inalte cote din ultimii trei ani. Un baril se vinde cu peste 66 de dolari la bursa din New York si cu peste 70 la cea din Londra. Iar expertii sustin ca tendinta nu se va opri aici. Mai multe cauze au dus la scumpire.

- Filarmonica Pitesti pune in vanzare, incepand de marti, 23 ianuarie, de la ora 9.00, la sediul sau, din Pitesti, Calea Bucuresti, Nr. 2, Centrul Multifunctional (fostul Cinematograf Bucuresti), abonamente pentru perioada 1 februarie – 28 iunie 2018. Pretul unui abonament este 600 de lei, la categoria…

- Soferul care a lovit cu masina, sambata seara, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, un barbat si pe o fetita acestuia de un an si sapte luni, nu a fost inca prins. Șoferul a fugit ...

- GameStop a anunțat ca va comercializa God of War Stone Mason Edition, care include jocul pentru PlayStation 4 și multe “goodies”. Pe langa joc, Stone Mason Edition include o figurina cu Kratos și fiul sau, Atreus, realizata de Gentle Giant, carcasa de metal, litografie,…

- Una dintre cele mai de succes piese ale Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava revine pe scena. Noua reprezentație va avea loc marți, 16 noimebrie, incepand cu ora 19. Prețul unui bilet este 20 de lei iar rezervarile pot fi facute la telefon: 0759 048 677. KEBAB, de Gianina Carbunariu, este povestea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea. Pretul de cumparare din oferta este de 0,935 lei/actiune, cu 4,8% peste valoare la care actiunile FP au inchis sedinta de miercuri.…

- Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza Reuters. Organizatia Tarilor…

- Cele trei blocuri de locuințe din cartierul barladean Bariera Puiești vor fi ridicate de SC ConsProiect M SRL Botoșani, desemnata caștigatoare la licitația organizata pentru proiectarea și execuția lucrarilor. Investiția se ridica la 18,1 milioane de lei. Proiectul prevede urmatorii indicatori tehnici:…

- Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata de Romsilva a fost adjutecata la…

- Luxturna, un medicament impotriva degenerarii ereditare a retinei care poate evolua spre orbire totala, va fi vandut la pretul de 850.000 de dolari in Statele Unite, ceea ce il face unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume, informeaza AFP. Potrivit producatorului sau, compania de…