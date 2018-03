Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase susține propunerea lui Liviu Dragnea, care a spus ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”. Intr-o postare pe…

- Multi amintesc acum de modul in care Gheorghe Hagi a avertizat, inaintea turneului final din Franta, despre decontul care va veni pentru managementul catastrofal din fotbalul romanesc. Regretatul Andrei Gheorghe a avut si el o „profetie“ similara.

- Andrei Gheorghe, cunoscut om de radio si de televiziune, a murit, aseara, la varsta de 56 de ani, dupa ce ar fi suferit un stop cardio-respirator in propria casa. In urma sa au ramas mai multe momente memorabile. Unul dintre acestea s-a consumat in timpul Campionatului Mondial din 1998, cand regretatul…

- Andrei Gheorghe a murit, aseara, la numai 56 de ani, dar prin stilul sau unic de a face jurnalism a lasat in urma o mulțime de momente memorabile, cum ar fi dialogul din 1998 cu Ionuț Lupescu. Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio și TV ai Romaniei ar fi suferit un stop cardio-respirator…

- In holul aerogarii, in zona de plecari interne a fost amplasata o expoziție dedicata acestui eveniment și realizarilor lui Traian Vuia: zborul in premiera cu un aparat mai greu decat aerul, ridicat de la sol prin mijloace proprii. Cu sprijinul Muzeului Național al Banatului, expoziția va…

- Toti pescarii sportivi care ajung, incepand de vineri, in Delta Dunarii pentru a prinde stiuca sunt obligati, pentru prima data in istoria Rezervatiei, sa redea mediului natural exemplarele capturate, dupa ce anul trecut pescarii comerciali au depasit cu peste 47,6 tone cota alocata de autoritati, informeaza…

- Cristi Chivu va veni cu Ionuț Lupescu la FRF daca ”Neamțul” caștiga alegerile! ”Ma va avea alaturi și pe mine!”. Cristi Chivu va face parte din noul staff federal, daca Ionuț Lupescu va caștiga alegerile din 18 aprilie. „Eu sunt aici sa il sustin. Sunt aici pentru ca ma preocupa fotbalul romanesc. Sunt…

- Ionuț Lupescu, fostul component al „Generației de Aur”, principalul contracandidat al lui Razvan Burleanu la președinția Federației Romane de Fotbal, la alegerile din 18 aprilie, s-a aflat astazi in campanie electorala in județul Alba, insoțit de Cristi Chivu. Dupa ce a fost la Sebeș, Ionuț Lupescu…

- Editura Humanitas va invita astazi, 13 martie, ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu, la lansarea volumului „Parlamentul in pribegie.1916–1918. Amintiri, note și impresii“ de Grigore Procopiu, senator și avocat, membru in parlamentul care a votat, in vara lui 1917, pentru reforma agrara și…

- Ediția in format flipbook a carții ”Timișoara – Istoria unui oraș european” Vol. 1 este o sinteza dupa monografia orașului Timișoara, de dr. Nicolae Ilieșiu, extinsa cu traducerea din limba germana a lucrarii ”Temeswar – Geschichte einer europaischen Stadt” de Petru Ilieșu, nepotul autorului,…

- Nu a fost un om monden, si nici nu a fost vreodata pe prima pagina a vreunui tabloid. Insa pentru pasionatii de sport, dar mai ales de fotbal, Ion „Top” Voinescu este o legenda. A prins monarhia, comunismul si 29 de ani de democratie – a trait suficient de mult incat sa vada evolutia, dar si involutia…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a lansat un atac fara precedent la adresa principalului sau contracandidat la șefia federației, Ionuț Lupescu, dar amenința și cu informații explozive la adresa lui Dan Voiculescu și a posturilor sale de televiziune.

- Doliu in lumea fotbalului romanesc. Fostul mare fostbalist Ion Voinescu s-a stins din viața la varsta de 88 ani. Conducerea Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” București, alaturi de intregul colectiv de sportivi, antrenori și tehnicieni, deplange trecerea in neființa a fostului mare fotbalist…

- Adrian Mutu crede ca Harry Kane este cel mai bun numar 9 din intreaga lume la ora actuala. Mutu anticipeaza ca atacantul se va transfera tot in Anglia, iar despre Neymar a declarat ca are sanse mari sa ajunga la Real Madrid. Adrian Mutu a semnat CONTRACTUL: lovitura la 39 DE ANI. "De astazi…

- Direcția de Cultura a municipiului Carei a lansat proiectul „Romani care au scris istorie”, prin care aduce in fața publicului careian, in fiecare luna, 10 personalitați romanești din diferite domenii: cultura, arta, sport, muzica, știința, etc. Expozițiile vor avea loc in Sala Cavalerilor din Castelul…

- Senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a trimis o interpelare prim ministrului Romaniei, Viorica Dancila, si ministrului Tineretului si Sporturilor, Ioana Brad, in care isi manifesta ingrijorarea fata de situatia sportului romanesc, cu precadere a sporturilor de iarna. In interpelare, senatorul constantean…

- Fostul international Florin Raducioiu a declarat, luni, ca el si ceilalti componenti ai "generatiei de aur" il sustin pe Ionut Lupescu la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, precizand ca acesta este cea mai potrivita persoana pentru a conduce fotbalul romanesc. "Il cunosc pe Ionut…

- Fostul internațional Ionuț Lupescu, 49 ani, iși lanseaza azi oficial candidatura la șefia FRF, la hotelul "Marriott". El detaliaza o parte din programul cu care vrea sa il detroneze pe Burleanu și anticipeaza lupte murdare de culise din partea actualului președinte. Alegerile vor avea loc pe 18 aprilie.…

- Daca va place muzica rock, sigur va intereseaza și istoria acestui fenomen in Romania. Nelu Stratone este autorul unei trilogii care spune aceasta poveste și al carei volum cu numarul doi abia a vazut lumina tiparului. El va fi prezentat oficial la Timișoara.

- La Vida Loca – showul de succes internațional al flautistului Matei Ioachimescu, impreuna cu pianistul venezuelean Alfredo Ovalles, revine in Romania pentru un turneu național care va include și Timișoara, cu un concert extraordinar de Marțișor, la Sala Capitol a Filarmonicii “Banatul”, ce va avea loc…

- Simona Halep a mai dat, de cateva ori, lovitura de incepere la meciurile Stelei, fiind suporterul acestei formatii. Totusi, un jucator pe a carui cariera o urmareste cu atentie provine de la o trupa mult mai mica.

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, crede ca cel care va castiga alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal trebuie sa-si propuna sa depaseasca performantele atinse de generatia din care face parte.Gheorghe Hagi a sustinut duminica, o conferinta de presa in Mamaia, in…

- Lorena Balaci este fata lui Ilie Balaci, poreclit și Minunea Blonda. Odata cu intrarea ei in fotbal, pe post de coordonator al centrului de juniori de la Juventus București, Lorena a intrat in grupul copiilor de foști mari fotbaliști precum Lucescu Jr., Hagi, Pițurca ori Silviu Lung jr. care ar putea…

- Brandul de bere Holsten, parte a portofoliului United Romanian Breweries Bereprod (URBB), lanseaza noua campanie de imagine „Holsten - Fratia Berii”, in parteneriat cu legenda fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, si echipa de fotbal FC Viitorul Constanta. „Am simtit inca de la inceputul parteneriatului…

- Manchester City nu are rivala in Premier League, fiind lider detasat, cu un avans de 16 puncte fata de Manchester United, ocupanta locului doi in clasament. "Cetatenii" vizeaza al cincilea titlu din istorie, iar pentru a reusi aceasta performanta Pep Guardiola are la dispozitie un lot in valoare de…

- Clubul englez Manchester City a cheltuit 878 milioane euro pentru a forma actualul lot de jucatori, aceasta fiind cea mai mare suma din istoria fotbalului investita in transferuri de o singura echipa, conform Observatorului fotbalului din cadrul CIES.

- FC Argeș, locul 6 din Liga a 2-a, a disputat azi o partida amicala cu Petrolul Ploiești, echipa din Liga a 4-a. Echipa antrenata de Emil Sandoi a surprins pe toata lumea cu echipamentul in care a jucat amicalul. Pe lateralul tricoului alb-violeților aparea sigla echipei, taiata pe jumatate. ...

- Ramas somer dupa ce s-a despartit cu scandal de echipa franceza Auxerre in toamna anului 2016, Viorel Moldovan (45 de ani) a ajuns de nerecunoscut. Fostul mare international roman si-a gasit o noua ocupatie.

- Rapidistul Daniel Pancu il vrea pe Becali șef la FRF! ”Un om ca nea Gigi ar trebui in fruntea fotbalului romanesc”. Daniel Pancu, idolul galeriei de la Rapid, s-ar putea sa-și fi creat singur probleme imense cu cei care-l idolatrizau. Daniel Pancu a „batut temenele” in fața lui Gigi Becali. Rapidistul…

- Zi mare in fotbalul romanesc. Regele sarbatoreste astazi 53 de ani, iar noi ii urmarim acum povestea de viata impresionanta. Cum au fost pentru Gheroghe Hagi primele minute pe terenul de fotbal, dar ti cum a ajuns sa fie supranumit "Maradona din Carpati".

- Gheorghe Hagi implinește 53 de ani. Cum iși serbeaza “Regele” ziua de naștere. Cel mai mare fotbalist roman e suparat de ziua lui. Fotbalul este in mare sarbatoare luni, 5 februarie: fostul fotbalist Gheorghe Hagi, patronul echipei Viitorul Constanța, implinește 53 de ani. Daca in alți ani “Regele”…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situatia fotbalului romamesc pe o perioada nedeterminata, concentrandu se doar pe proiectele personale.Hotararea managerului tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost luata dupa ce aceasta s a aratat nemultumit de modul in care o parte a presei a…

- Purtatorul clasic al numarului 10 (conducator de joc), s-a remarcat prin claritatea paselor trimise catre atacanți și șuturile senzaționale catre poarta (de multe ori, in poarta)… Cateva dintre golurile inscrise au intrat in istoria fotbalului: Deși nu a fost remarcat la capitolul viteza, se orienta…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Dupa conferința incendiara de dupa meciul cu Astra, Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, s-a dezlanțuit din nou, atacand modul in care este condus fotbalul romanesc. "Acum doua zile, inainte de meciul cu Astra, am facut o conferința și am spus doua probleme ale fotbalului romanesc. Am vorbit in numele…

- Alex Stefan Rusu era un jucator de fotbal în vârsta de 16 ani, era privit drept o mare speranța a fotbalului românesc, însa, din pacate, a avut parte de o moarte timpurie și fulgeratoare.

- Tabloidul ceh Blesk scrie ca Nicolae Stanciu, 24 de ani, se va confrunta și la Sparta Praga cu situația careia nu i-a facut fața la Anderlecht, aceea de a fi cel mai scump transfer: "Oare se va descurca mai bine de data asta?". Fanii Spartei au luat cu asalt rețele de socializare pentru a-i ura mijlocașului…

- CITR a fost desemnata de catre Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producatorului de incaltaminte S.C. CLUJANA SA, companie care a intrat in insolventa la propria cerere. Compania doreste reorganizarea activitatii in contextul in care a acumulat datorii de 12 mil. lei, conform…

- UEFA a lucrat mult timp la un top care sa puna alaturi cele mai mari echipe din istoria fotbalului. In cele din urma s-a decis la 9 formații, iar printre ele se afla o singura naționala, restul fiind echipe de cluburi. Real Madrid e singurul club prezent cu doua generații. Ungaria 1950-56: o echipa…

- Valorile minimale ale proprietaților din Romania pe baza carora se stabilesc taxele și onorariile notariale in cazul tranzacțiilor imobiliare au crescut anul acesta, cel puțin in ceea ce privește imobilele situate pe raza județului Timiș. Romprice, firma care, la solicitarea Uniunii Naționale a Notarilor…

- FC Universitatea Craiova a anunțat astazi primele doua transferuri ale iernii. Robert Vaduva (25 de ani) și Sorin Mogoșanu (25 de ani) au fost prezentați astazi oficial de formația lui Adrian Mititelu. Robert Vaduva este un atacant in varsta de 25 de ani, cu un palmares impresionant. Este un produs…

- Astazi, in cadrul campaniei „Carți care merita citite”, va propunem titluri captivante, aparute recent la Editura Corint, in colecția Istorie. Dincolo de realizarile scriitorilor straini, merita evidențiate lucrarile a doi autori romani: Nicoleta Ionescu-Gura și Florian Banu. Primul a ales sa scrie…

- Credinciosii ortodocsi sarbi praznuiesc Nasterea Domnului – Craciunul, dupa calendarul de rit vechi, in data de 7 ianuarie. Potrivit traditiei, sarbatoarea incepe in ajun cu ceremonia arderii „Badnjak-ului”, adica cu aprinderea stejarului in curtea bisericilor. La Catedrala ortodoxa sarba din Timisoara…

- Credinciosii ortodocsi din Banat praznuiesc Nasterea Domnului – Craciunul, dupa calendarul de rit vechi, in data de 7 ianuarie. In cadrul comunitații sarbe, aotrivit traditiei, sarbatoarea incepe in ajun cu ceremonia arderii „Badnjak-ului”, adica cu aprinderea stejarului in curtea bisericilor. La Catedrala…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Un triumf stralucit al gandirii lenese. Fuga perfecta de responsabilitate. Un fel de a crede ca poti desface orice fel de surub cu o singura cheie fixa. Asa imi caracteriza, prin 2011, regretatul psihiatru Florin Tudose psihoza teoriei conspiratiei care imbacseste si paralizeaza societatea romaneasca.…

- Unul dintre cei mai apreciati si iubiti actori ai Teatrului Regina Maria din Oradea va primi de acum aplauze printre ingeri. Actorul Ion Abrudan, tatal indragitei vedete de televiziune, Crina Abrudan, s-a stins din viata ieri, in a doua zi de Craciun. Sarbatorile n-au mai fost la fel anul acesta pentru…

- Simona Halep a facut o radiografie a anului 2017, an in care a devenit lider mondial, reușind o premiera in istoria tenisului feminin romanesc. Romanca a vorbit despre victoria din semifinalele turneului de la Beijing in fața Jelenei Ostapenko, meci in urma caruia a devenit numarul unu mondial.Citește…