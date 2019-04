Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cinci ani și jumatate in care in Timișoara nu s-au mai facut dezinsecție și deratizare ca la carte, primarul Nicolae Robu a aliniat utilajele și muncitorii noii firme de DDD a orașului. Coral Impex din Ploiești s-a instalat intr-o parcare de la periferia Timișoarei și a facut o demonstrație de…

- E criza mare de locuri de parcare in Timișoara, dar primarul Nicolae Robu ii intreaba pe timișoreni daca ar fi de acord ca primaria sa ofere locuri spre… inchiriere. „Un loc per mașina proprietate personala, dar nu mai mult de doua per locuința”, insa numai pentru mașinile inmatriculate in Timiș. Inca…

- Exista anumite lucruri, atunci cand vorbim despre gospodarirea orașelor, cu care nu te joci. Circulația, asigurarea utilitaților pentru populație, siguranța in cartiere și, desigur curațenia. Lipsa acesteia din urma este și prima care sare in ochi. Iar la Timișoara asta e o buba mare, și deși primarul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, redeschide din nou discuțiile despre mașinile inmatriculate in alte județe care ocupa locurile de parcare din oraș. Va reamintim ca, anul trecut, in luna mai, Robu a susținut ca ”vom stabili cum imparțim locurile dintr-o astfel de parcare catre cetațenii care locuiesc…

- Veselie mare la Targul de Paști din Piața Victoriei. Printre cele 50 de casuțe inghesuite pe platoul de vizavi de catedrala s-a strecurat și Nicolae Robu, care s-a oprit, ca de obicei, la o baie de mulțime. A facut poze cu zeci de fani și a admirat casuța Infocentrului Turistic din Piața…

- O prima parcare etajata de cartier a fost promisa de primarul Timișoarei in primele zile din februarie 2018. Inițial, de documentație ar fi trebuit sa se ocupe SDM, despre care edilul-șef spunea ca are proiectanți și tot ce trebuie, dar SDM a pasat proiectul unei firme din Cluj. Proiect la…

- Primarul din Timișoara s-ar putea alege cu dosar penal dupa ce a taiat firele de internet de pe stâlpi. Inspectorii de la Protecția Consumatorului spun ca Nicolae Robu poate fi acuzat de distrugere, dupa faimoasa operațiune "Ghilotina".