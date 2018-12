Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu desființeaza programul Romania educata, lansat in cursul acestei saptamani de președintele Klaus Iohannis."Proiectul "Romania lui Werner" - Ep. 2: Pe Președinte il ingrijoreaza analfabeții “FUNCȚIONALI” Ajuns intr-un punct nodal al alocuțiunii sale istorice,…

Proiectul de lege elaborat de Executiv privind sistemul public de pensii a fost adoptat saptamana trecuta de Senat, urmand sa fie dezbatut acum in Comisia de munca a Camerei Deputatilor si de plen,...

- Tara Piticilor din Parcul Tabacarie se transforma in Taramul Magic al Craciunului. Constantenii sunt asteptati incepand de sambata, 08 decembrie, intre orele 11.00 si 21.00, sa paseasca intr o poveste fantastica, cu personaje de basm care ii invata pe copii lucruri utile si le dezvaluie secretele lui…

- Douazeci de localitati din judetul Ilfov vor beneficia de un proiect in valoare de 311 milioane de euro, care prevede introducerea apei si canalizarii. Peste 190.000 de persoane vor primi apa sigura din punct de vedere calitativ, iar peste 140.000 de familii vor fi racordate la canalizare informeaza…

- 30 de strazi din Sectorul 4 vor avea rețele de apa, canalizare și iluminat public și vor fi asfaltate de Primaria Capitalei, in cadrul programului ”Nicio strada neasfaltata și fara utilitați publice”. Acestea au fost preluate in administrarea Consiliului General al Municipiului București, in baza…

- In județul Teleorman oamenii traiesc ca in Evul Mediu. Mai multe orașe nu beneficiaza de alimentare cu apa și nici de canalizare. Proiectul european de 322 milioane de euro care le promitea locuitorilor refacerea radicala a rețelelor de apa potabila și de canalizare are intarzieri majore și probleme…

- VINEREA SEACA Aquavas SA Vaslui -Sucursala Barlad, va aduce la cunostinta ca pe 5 octombrie, intre orele 9.00 – 13.00 va fi sistata apa potabila in Cartierele Munteni si Podeni pentru interventii in reteaua publica. Eventualele reclamatii si sesizari le puteti face la Dispeceratul Uzinei de Apa, Ia…

- Patru sate din localitatea Balanesti se vor putea bucura de canalizare. Investitia va fi gata pana la sfarsitul acestui an. Proiectul prevede realizare a 11 kilometri de retea de canalizare si este finantat prin Programul National de Dezv...