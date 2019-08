Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere avizul Comisiei de circulație din data de 22.08.2019, Primaria Timisoara roaga proprietarii de autovehicule sa elibereze... The post Lucrari de salubrizare pe mai multe strazi din Timisoara. Lista cu zonele care trebuie eliberate de autovehicule appeared first on Renasterea banateana…

- Anunț important pentru șoferi. Primaria Timișoara a informat, astazi, ca traficul rutier va fi complet inchis pe mai multe strazi din centrul orașului, la sfarșitul lunii august. Decizia a fost luata ca urmare a lucrarilor de reparații care se desfașoara in zona. „Pentru executarea lucrarilor de asternere…

- Primaria Timisoara si societatea locala de salubrizare a strazilor continua actiunile de curatare a cartierelor timisorene. Astfel, saptamana viitoare vor fi desfasurate actiuni in zonele Popa Sapca-Take Ionescu-Meletie, respectiv Dragalina-Garii-Republicii-16 Decembrie. In perioada urmatoare, in zonele…

- Alegerile locale din 2020 bat la ușa pentru unele partide, care testeaza deja anumiți candidați pentru a le estima șansele intr-o confruntare directa cu primarul Nicolae Robu și președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Partidul Pro Romania, pana acum, a fost destul de secretos in aceasta…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii are acum conducerea stablita si definitivata si, teoretic, se poate apuca de treaba. Cu speranta ca vor veni banii votati pentru a fi acordati asociatiei de cele trei entitati finantatoare, Primaria Timisoara, Consiliul Judetean Timis, respectiv…

- Primaria Timisoara si operatorul local de salubritate stradala continua actiunea de curatare a strazilor din oras. In consecinta, de luni sunt noi strazi unde se vor impune restrictii de parcare. Vedeti care sunt strazile afectate, pe zile. Se „rascheteaza” strazile din Timisoara in cadrul curateniei…

- Comisia de monitorizare a proiectului Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021 s-a aflat din nou in capitala Banatului pentru a analiza stadiul activitaților. Nicolae Robu susține ca membrii comisiei au ajuns la concluzia ca Primaria Timișoara s-ar fi achitat de obligațiile financiare, in mare…

- Pe strazile din Timișoara vor aparea din nou, in aceasta vara, comercianți care vor vinde lubenița. Primaria Timișoara informeaza ca se pot depune cererile in vederea obținerii avizului pentru comercializarea pepenilor pe raza orașului. Comercializarea acestor produse se va face in perioada 20 iunie…