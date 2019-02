Stiri pe aceeasi tema

- Judetele Bihor, Timis, Arad, Caras-Severin si Sibiu sunt sub avertizare cod galben de vant puternic, emisa de ANM pana sambata la ora 17.00 in cazul primelor patru si pana la 14.00 in cazul Sibiului. Alte patru județe sunt sub cod galben de ceața, scrie Mediafax.ANM a emis o avertizare nowcasting…

- SC AYMY Agricultural SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta un memoriu de prezentare pentru elaborarea avizului de mediu necesar proiectului "Plan Urbanistic Zonal Lotizare pentru locuinte parcela A382 35, comuna Cumpana, satul Cumpana". Se solicita elaborarea unui PUZ pentru un…

- Marius Tomescu a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta un memoriu de prezentare aferent PUZ ului Reglementare parcela A1033 2 zona delimitata la nord, sud si est de limita intravilanului municipiului Constanta si la vest de extravilanul municipiului Constanta. In zona propusa va aparea…

- Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agentiei spatiale americane NASA confirma ca aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai indepartat obiect ceresc studiat vreodata de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pamant, potrivit BBC.

- Cea mai mare provocare intr-un cartier nou este integrarea lui in circuitul utilitaților publice, astfel incat fiecare casa sa aiba utilitati complete (apa, gaz, curent, canalizare), prin contracte independente cu companiile de utilitati. Saptamana trecuta, Via Carmina a finalizat…

- In 2018 au fost deschisi circulatiei circa 60 de kilometri de autostrada, iar Variantele Ocolitoare ale Caracalului si Carei au fost receptionate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Anul acesta s-au semnat contracte...

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova a cerut, sambata, investigarea rapida a cauzelor incidentului feroviar de la Baiești, Hunedoara. “Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, solicita de urgența Agenției de Investigare Feroviara Romana (AGIFER) investigarea cu prioritate a incidentului…

- Comunicat. In cadrul Proiectului „Fazarea Proiectului Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arad”, al carui beneficiar este Operatorul Regional Compania...