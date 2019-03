Cărți gratuite pentru cititorii din metroul bucureștean. Când are loc campania „Cartea la metrou: Atentie se inchid usile, se deschid cartile!” este o campanie de incurajare a lecturii, iar cei care se vor putea bucura de carțile gratuite sunt calatorii bucureșteni surprinși citind. Dupa ce „Cartea la metrou”, prima ediție a campaniei culturale, a fost un real succes și mii de cititori au fost placut impresionați de eveniment, editura Litera anunța o noua ediție, „Cartea la metrou: Atentie se inchid usile, se deschid cartile!”, conform mediafax . „Stiati ca 69% dintre romani nu au citit nici macar o carte in ultimul an, iar rata analfabetismului functional a ajuns la 40%?… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

